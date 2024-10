Estas son las 56 necesidades prioritarias de la Comunidad Valenciana que Mazón demanda a Sánchez

El documento que Carlos Mazón ha enviado a Pedro Sánchez acerca de las 56 demandas prioritarias y urgentes de la Comunidad Valenciana y que ya tiene en su poder el presidente del Gobierno va más allá de una mera reivindicación. En dossier muy cuidado y elaborado, el Gobierno valenciano incluye una explicación de cada una de esas reivindicaciones. Expone de modo también individualizado la cuantificación del impacto económico de cada una de esas necesidades. Y agrega cuáles son concretamente, para que no haya dudas, esas peticiones formales y cómo se pueden llevar a cabo. Es decir: Mazón no sólo reclama a Sánchez asuntos concretos. Si no que además explica cuál es la estrategia idónea en cada uno de ellos.

Estas son esas 56 demandas de Carlos Mazón a Pedro Sánchez sobre las que ambos se sentarán a dialogar este viernes y que constituyen la base sobre las que debe girar cualquier punto de partida entre el Gobierno valenciano y el de España.

Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

Transferencia Ingreso Mínimo Vital

Pago prestaciones Dependencia

Apoyo económico para cuidado de menores tutelados

Excepción IVA en actuaciones con fondos europeos Servicios Sociales

Bono Joven Alquiler

Plan Estatal de Vivienda 2022-2025

Hacienda, Economía y Administración Pública

Reforma del Sistema de Financiación Autonómica

Fondo Transitorio de Nivelación

Mecanismo de Compensación de Deuda

Bajada IVA y suspensión del Impuesto a la Electricidad

Reivindicaciones en materia de Fondos Europeos

Justicia e Interior

Creación unidades judiciales por sobrecarga de trabajo

Apoyo a las reivindicaciones para acabar con las desigualdades entre territorios

Financiación oficina de asistencia a las víctimas del delito

Carencia de plazas de la Policía Nacional adscritas a la Comunidad Valenciana

Impulsar el Derecho Civil Valenciano

Sanidad

Compensación del gasto por asistencia sanitaria prestada a desplazados de otros países y Comunidades Autónomas

Necesidad de especialistas médicos

Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Mayor financiación autonómica para la educación de 0 a 3 años

Adaptación de la Ley de Contratos del Sector Público

Acreditaciones de las cualificaciones profesionales de la familia sanitaria

EBAU única

Modificación del artículo 74 de la Ley 2/2006 para establecer la edad de permanencia en los centros de educación especial

Permitir programas de cooperación territorial del alumnado en los centros de educación especial

Reivindicación y reconocimiento de la identidad valenciana

Modificación del Real Decreto 1834/2008 para eximir del máster de formación del profesorado a los profesores de Tecnología en las zonas de difícil cobertura

Financiación para cumplir con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)

Modificación del nombre de la estación de trenes de Alicante

Aumento de las partidas destinadas a las líneas de fomento de la industria audiovisual

Devolución de la Dama de Elche

Devolución a Orihuela del Llibre dels Repartiments

Bajada del IVA a los gastos relativos a las fiestas en la Comunidad Valenciana

Nuevo sistema de fondos para la realización de políticas activas de empleo

Implementación del mecanismo red para el sector de la automoción en la Comunidad Valenciana

Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

Ayudas y convocatorias de la Mesa de la Sequía

Refuerzo de las inspecciones en puertos

Obras hídricas pendientes

Trasvase Tajo-Segura

Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio

Renovar convenio para infraestructuras

Ejecución del 100% del Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana

Ejecución del Corredor Mediterráneo

Ampliación de los aeropuertos de Alicante y Valencia

Soterramiento de las vías en Alfafar

Ejecución del tren de la costa

Ejecución Estación Central de Valencia y túnel pasante

Regeneración de la costa valenciana

Actuaciones pendientes en la Albufera

Innovación, Industria, Comercio y Turismo