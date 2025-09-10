Dos detenidos en Denia por obtener del móvil de una amiga un vídeo íntimo de ella con su pareja

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Denia, en la comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante, a dos varones de 20 y 19 años de edad y nacionalidad española. Se les imputa un supuesto delito de revelación de secreto. Presuntamente, los jóvenes habrían extraído del teléfono móvil de una amiga, española y de 19 años, un vídeo íntimo de la chica con su pareja, además de fotografías. Las actuaciones policiales han sido remitidas ahora a los juzgados de instrucción de Denia. Y, también, a la Fiscalía de Menores, dado que uno de los implicados, un detenido, era menor de edad cuando se produjeron los hechos. Todo ello, según han confirmado a OKDIARIO fuentes de la Policía Nacional.

Lo sucedido se remonta al verano del pasado año, 2024. Fue entonces cuando las víctimas tuvieron noticia a través de una conocida de la difusión de un vídeo íntimo de ambos. La chica y el joven manifestaron que sabían quienes podían haber sido los supuestos responsables, dado que pertenecían a su círculo de amigos y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional.

La chica manifestaba en la denuncia, según la Policía Nacional, que sospechaba de dos chicos, quienes, supuestamente, habían cogido el teléfono móvil de la joven y debieron acceder a la carpeta oculta del citado teléfono. En esa carpeta, había un vídeo íntimo de la chica y su pareja y fotografías. Para, posteriormente, transmitir esos archivos, presuntamente, a sus propios móviles a través de una aplicación de intercambio datos que poseen la marca de sus teléfonos y que no deja rastro. Todo ello, siempre según la Policía.

La chica recordó que un día se encontraban todos juntos de fiesta en la ciudad. Y que uno de los chicos le cogió el teléfono y se marchó con el otro supuesto implicado y con el terminal de ella por un espacio de unos 30 minutos.

Los agentes localizaron y tomaron declaración a los testigos amigos de las víctimas. Finalmente, fruto de la investigación, pudieron obtener la completa identidad de los investigados. Ambos fueron localizados y detenidos como presuntos responsables de un delito de revelación de secretos.