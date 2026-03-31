Dos concejales de Vox votan en nombre del Nox de ‘Torrente’ en el Pleno municipal de Valencia

Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero, los dos ediles de Vox que protagonizaron la crisis de marzo y abril de 2025 en el Ayuntamiento de Valencia, con su suspensión de militancia y posterior retorno, han cumplimentado su explicación por escrito acerca de una iniciativa sobre la guerra de Irán en el Pleno de este martes en Valencia, denominando a su propia formación como Grupo Municipal Nox. Este último, el de Nox, es el nombre que recibía el partido político del éxito cinematográfico de Santiago Segura, Torrente presidente. Según las fuentes consultadas, Badenas y Herreros han rectificado tras el pleno, como si la sustitución de la V de Vox por la N de Nox fuera una errata.

Los hechos han causado preocupación en el seno del gobierno local. Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero son los mismos ediles a los que Vox decidió suspender de militancia el 3 de marzo de 2025, hace poco más de un año, hasta la resolución del expediente disciplinario abierto para investigar la adjudicación de unos contratos al marido de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

La situación, en esos momentos, fue crítica a nivel interno. Porque el grupo de gobierno, conformado por PP y Vox, quedó en minoría. Un mes después, el 4 de abril de 2025, Vox y la alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, trasladaron tanto el retorno de ambos ediles como la nueva composición del grupo de gobierno, en el que, como adelantó entonces OKDIARIO, José Gosálbez pasaba a ser segundo teniente de alcalde en el Consistorio. Badenas y Herrero, en declaraciones exclusivas en esos momentos a OKDIARIO, manifestaron que habían decidido volver a Vox y al Gobierno municipal «para dar estabilidad al Ayuntamiento». Una iniciativa que tomaron «por los valencianos».

Desde entonces, la situación había sido la de calma interna. Pero, este martes, los hechos han producido un trastorno importante, un terremoto interno que afecta tanto a Vox como al PP, por la estabilidad del gobierno municipal. En los escritos de los ediles para explicar el sentido del voto, han bailado la V de Vox por la N de Nox, sin que haya quedado claro si se ha tratado de un error o no. Y las alarmas han saltado.

Los hechos han causado nerviosismo en las filas del PP e indignación en Vox. Pero, en el caso de este último partido, debe ser la dirección nacional la que decida si acepta que se ha tratado de un error no voluntario o toma otras medidas.