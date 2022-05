Los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres fueron 2 de los 3 componentes del tribunal que rechazó la querella presentada contra la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra y otras 8 personas y relacionada con supuestas responsabilidades de la citada Mónica Oltra y esas 8 personas en torno al caso de la menor abusada por el hoy ex marido de la vicepresidenta valenciana. Casi un año después, tanto Antonio Ferrer como Vicente Torres forman parte también del tribunal que, de nuevo en el seno del TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana), como hace un año, dilucidará si imputa a Oltra. Ha cambiado sólo un componente del tribunal. Entonces, lo fue Carlos Climent y en el actual lo será Pilar de la Oliva, que también preside el TSJCV.

Nuevo procedimiento judicial, mismos jueces. Hace aproximadamente un año, el TSJCV desestimó una querella presentada por Cristina Seguí contra Mónica Oltra y otras 8 personas por presuntos delitos relacionados con la integridad moral, contra la Administración de Justicia en la modalidad de encubrimiento, una presunta obstrucción a la Justicia, una presunta prevaricación administrativa y una presunta malversación de fondos públicos.

Sin embargo, el Tribunal sostuvo entonces que no se aportaba ningún indicio objetivo de que Mónica Oltra pudiera haber dado orden a cualquiera de los otros querellados de llevar a cabo actuaciones tendentes a proteger a su entonces entonces marido, no contando más que con la sospecha de que todas las personas a las que se referían en la querella están vinculadas a la Consejería de Oltra y que el hoy ex marido de la consejera era su pareja cuando se produjeron los supuestos hechos.

Lo que ha cambiado esencialmente desde entonces, es que la Sala de Lo Civil y Lo Penal del TSJCV destacaba que de las 9 personas entonces querelladas sólo una tenía la condición de aforada: Mónica Oltra y sostenía que los exigible era que las instrucción previa la llevara a cabo un juzgado de instrucción ordinario, y que tras lo cual y en su caso se expusieran a la citada Sala los elementos concretos en que podría fundarse la eventual y presunta responsabilidad de Mónica Oltra.

Un año después esa solicitud de la imputación de Mónica Oltra tras la investigación en un juzgado de instrucción se ha producido. Concretamente, el número 15 de Valencia. En ese juzgado se investigaba una denuncia presentada, en este caso, por la propia menor abusada por el ex marido de la vicepresidenta valenciana, para dilucidar si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra supuestamente ‘taparon’ las denuncias de la citada menor.

Tal como ha publicado OKDIARIO, se da la circunstancia de que uno de los magistrados que decidirán acerca de si Mónica Oltra debe ser o no imputada, Vicente Torres, fue propuesto por Compromís y Unidas Podemos. Sin embargo, su elección para la Sala de Lo Civil y Lo Penal del TSJCV, que se llevó a cabo en el marco del Consejo General del Poder Judicial ,se produjo con los votos favorables de los magistrados conservadores.