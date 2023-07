Diputación de Valencia: el ex socialista Rodríguez carga contra el PSOE y acerca al PP al gobierno

Vicente Mompó, el candidato del PP a la Diputación de Valencia está más cerca de alcanzar su objetivo después de que el ex presidente y ex socialista Jorge Rodríguez, alcalde de Onteniente y líder, a su vez, de La Vall Ens Uneix (El Valle Nos Une), haya anunciado su decisión de que la única diputada provincial con que cuenta, Natalia Enguix, se vote a sí misma. De producirse esto, finalmente, el PP gobernará la institución como partido más votado. No obstante, Rodríguez ha pedido tanto al PSOE como a Compromis que voten también a Enguix. El PSOE se ha mostrado sorprendido con la decisión de Jorge Rodríguez, pero quiere seguir negociando.

Los resultados electorales del 28M en la provincia de Valencia arrojaron un balance de 13 diputados provinciales para el PP, 12 para los socialistas, 3 para Compromís, 2 para Vox y uno para La Vall Ens Uneix.

Como la suma de los diputados de PP y Vox, de un lado, y de PSOE y Compromís, de otro, arrojaba un empate a 15 diputados, la presidencia de la institución esta en manos del partido que lidera Jorge Rodríguez.

Este último, actual alcalde de Onteniente, fue imputado en el denominado caso Alquería cuando presidía la Diputación de Valencia bajo las siglas del Partido Socialista. Ahora, ya no está imputado. Pero el PSOE valenciano, que entonces sí lideraba con claridad Ximo Puig decidió apartarlo. Rodríguez no pudo continuar al frente de la institución provincial y quedó fuera del partido.

Años después, el voto de la diputada del partido que Jorge Rodríguez lidera es que el que decantará el signo de la institución. Y Jorge Rodríguez no quiere gobernar con Vox, pero tampoco pactar con un PSOE en el que parece mandar Ximo Puig y en el que, por tanto, no está claro el liderazgo de Bielsa.

De modo, que después de varias reuniones tanto con el equipo del aspirante del PP a la Diputación Vicente Mompó como con el del PSOE de Carlos Fernández Bielsa, este jueves, Rodríguze se manifestado. Y lo ha hecho negándose a votar con Vox, por lo que no darà su sí al PP, pero también acusando a la Ejecutiva de Ximo Puig de «burlarse de la gente de Onteniente», de donde Rodríguez es alcalde. Por tanto, Ens Uneix tampoco apoyara al PSOE.

«No nos podemos fiar de un candidato al que boicotean y puentean sus propios compañeros», ha llegado a decir, según Europa Press, Rodríguez en relación a Bielsa.

La otra clave de su intervención hay que buscarla en otra de sus frases: la referida que gobernar con el PSOE «dificultaría mucho la relación con la Generalitat», donde gobernará el PP. Y, la tercera, que también ha dejado caer que cuando hablan con el PSOE tiene «muchas dudas»de que lo hagan con quien de verdad tiene la voz en el partido.

En esas circunstancias y salvo que PSOE y Compromís opten por votar a la candidata de Rodríguez o exista un cambio muy poco probable, el popular Vicente Mompó apunta a convertirse en el próximo presidente de la Diputación de Valencia.