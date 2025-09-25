Detienen en Alicante a un asesino británico fugado que apuñaló 24 a veces a un hombre hace 3 años

La Guardia Civil, en colaboración con la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido y la Policía Judiciaria de Braga (Portugal), ha detenido en la provincia de Alicante a un ciudadano británico, prófugo de la justicia, reclamado por las autoridades portuguesas por un asesinato cometido en 2022 en la región del Algarve. La operación forma parte de un esfuerzo internacional conjunto que ha permitido localizar y capturar a un individuo que llevaba más de un año evadiendo a la justicia.

Los hechos que motivaron la persecución se remontan a abril de 2022, cuando el detenido convivía con la víctima en un apartamento en el Algarve portugués. Durante una discusión, el arrestado le propinó 24 puñaladas utilizando un cuchillo de cocina. La víctima intentó defenderse y llegó incluso a escapar por una ventana del apartamento, pero falleció poco después a causa de la gravedad de las heridas.

La investigación inicial en la escena del crimen también descubrió la presencia de drogas ocultas en el inmueble, lo que añadía un componente adicional a la investigación judicial. Tras el asesinato, el procesado logró aprovechar las circunstancias del proceso penal en su contra para huir de Portugal.

Identidades falsas

El arrestado eligió España como refugio, principalmente las provincias de Málaga y Alicante, zonas conocidas por su numerosa colonia británica. Allí, utilizó identidades falsas y contó con el apoyo logístico de su familia y de su entorno criminal, que le proporcionaba alojamientos itinerantes y recursos económicos para mantenerse oculto.

Durante su estancia en territorio español, logró eludir varios dispositivos policiales, incluso llegando a intentar atropellar a agentes que trataban de capturarlo.

Una operación coordinada

La operación, que ha culminado con la detención del prófugo, fue coordinada por la Guardia Civil a través de su Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Málaga, con el apoyo de la NCA británica y la Policía Judiciaria de Braga. La colaboración internacional fue clave para rastrear los movimientos del fugitivo y establecer dispositivos que permitieran su captura de manera segura.

Finalmente, los agentes localizaron al huido en Alicante, cuando se disponía a abandonar su residencia temporal para trasladarse a otra. Fue detenido sin incidentes y puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión a la espera de su entrega a Portugal para responder ante la justicia por el asesinato.