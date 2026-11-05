Detenido un monitor venezolano de un club de surf de Alicante por tocamientos a 10 alumnas menores

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un monitor de un club de surf de la comarca de la Marina Alta, en Alicante, un varón de origen venezolano y 46 años, por su presunta participación en la agresión sexual a 10 niñas, todas menores de edad. En concreto, según la propia policía, por realizarles tocamientos cuando realizaban actividades que él dirigía. El momento de la detención es el que muestran las imágenes del vídeo que ilustra esta información.

La investigación de los agentes de la Policía Nacional comenzó a raíz de la denuncia de una directora de una escuela de español. Su escuela tenía a un grupo de estudiantes alemanas. Estas últimas habían venido a España a aprender el idioma. Una de las actividades que la citada escuela había preparado para estas jóvenes durante su estancia era la de la práctica de paddle surf. Y, según relata la policía, varias de estas niñas habían sido víctimas de tocamientos en zonas íntimas por parte de uno de los monitores que dirigían esa actividad.

La policía puso de inmediato en marcha una investigación para esclarecer los hechos que constaban en la denuncia. Así, inició la identificación de las víctimas. Y tomó declaración a todas ellas. Estas últimas coincidían en que el presunto autor de los hechos era el citado monitor.

Según las jóvenes manifestaron a los agentes, los tocamientos no fueron accidentes, sino innecesarios y muy desagradables, siguiendo la descripción de la propia policía. De hecho, alguna de las menores, siempre según el relato policial, llegó a recriminarle su actitud.

Una vez identificado el sospechoso, los agentes establecieron un dispositivo policial que tuvo como resultado la detención del citado sospechoso por su presunta participación en 10 delitos de agresión sexual. El detenido ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.