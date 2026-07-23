La Fiscalía de Bayona ha abierto una investigación judicial y ha pedido la prisión preventiva para dos monitores de un campamento de verano de 21 y 36 años como sospechosos de violar y agredir sexualmente a 16 niños de entre tres y cuatro años en el centro de ocio Mouriscot de Biarritz, localidad en el País Vasco francés.

Los delitos se habrían cometido entre el 1 de julio de 2025 y el 16 de julio de 2026, y la investigación ha sido abierta este jueves 23 de julio. Los dos monitores han sido acusados de agredir sexualmente a hasta 16 menores, aunque no se descarta que puedan ser más, y están acusados de agresión sexual y corrupción de menores.

Los monitores fueron detenidos en Biarritz el martes por la mañana y ya han sido suspendidos por el Ayuntamiento. La Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva. La investigación preliminar se abrió el pasado 12 de julio tras la denuncia de violación presentada por los padres de un niño de tres años y medio.

«Los padres informaron que su hijo había revelado espontáneamente haber sido violado por un miembro del personal del centro. El niño fue entrevistado rápidamente en un entorno adecuado por la Unidad de Recepción Pediátrica para Niños en Peligro (UAPED) bajo la supervisión de profesionales especializados (un investigador especializado en entrevistas a niños, un médico forense de la unidad médico-legal y un psicólogo). El niño describió actos que podrían clasificarse como agresión sexual, pero no reportó ningún acto que constituyera violación», declaró la Fiscalía.

Durante las investigaciones policiales, tras recibir la denuncia, los agentes recabaron más testimonios de otros padres que también denunciaron hechos similares, según informa el diario francés Sud Ouest. De los 16 menores involucrados, 12 han sido identificados como posibles víctimas de actos que constituyen agresión sexual o corrupción de menores. Otros menores, que no han denunciado la agresión sexual, presentan síntomas traumáticos.

Los dos hombres implicados niegan las acusaciones. El primero, de 21 años, trabaja como temporero desde 2025. El segundo, de 36 años, es monitor permanente del centro de ocio desde hace dos años. Ninguno tiene antecedentes penales. El Ayuntamiento de Biarritz los suspendió de sus puestos en cuanto se inició la investigación judicial. Un tercer monitor también fue suspendido, pero no hay pruebas que lo incriminen. En esta fase de la investigación, se presume su inocencia.