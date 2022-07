Colapso en la Atención Primaria valenciana: algunos consultorios alcanzan los 70 pacientes por médico

Consultorios médicos de la provincia de Alicante alcanzan ya la cifra de 70 pacientes diarios por facultativo. Una cantidad que triplica el límite aconsejado por las sociedades científicas. Esas sociedades recomiendan a los citados facultativos atender un máximo de 25 pacientes diarios para evitar que el estrés y el cansancio les jueguen malas pasadas en el diagnóstico. Así, lo ha denunciado el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV).

Según esta fuente, centros de las comarcas alicantinas más turísticas, en concreto, de Vega Baja, Alicante -Playa San Juan-, Marina Alta y Marina Baja han alcanzado cifra de entre 60 y 70 pacientes por facultativo, con un incremento de entre 20 y 30 pacientes de los que ya saturaban las consultas hace unos días.

El sindicato ha elevado su protesta por la sobresaturación a la Consejería de Sanidad valenciana, que dirige Miguel Mínguez en el Gobierno que preside el socialista Ximo Puig. Los médicos, además, estudian medidas legales contra la Administración por la sobresaturación del sistema y la sobrecarga de trabajo que está recayendo sobre los médicos.

Y es que la Sanidad valenciana se acerca cada día más al colapso. Si la pasada semana eran los hospitales los que estaban al borde la de la saturación, en la actual son los centros de atención primaria y los consultorios de las playas los que amenazan con estallar: los médicos ya no pueden ver más pacientes. Han llegado a su límite.

Y ello, porque el repunte del covid y el incremento paulatino y constante de pacientes desplazados de otras provincias por las vacaciones amenaza muy seriamente la estabilidad del sistema sanitario valenciano, donde los refuerzos médicos no llegan.

No obstante, la situación no ha llegado al extremo, según fuentes del sindicato. Empeorará la próxima semana aún más, cuando los desplazados de otras comunidades autónomas incrementen su presencia por la llegada de la segunda quincena de julio, sin que hasta el momento se atisben soluciones por parte de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig.

La Consejería de Sanidad tenía prevista la contratación de 890 facultativos para la campaña de verano, pero según reconoció el propio consejero hace una semana en las Cortes Valencianas, no han podido efectuar estas contrataciones porque no hay médicos. No obstante, el consejero no desveló cuántos han sido los facultativos contratados para el verano. La oposición y los médicos piensan que la cifra es mínima.