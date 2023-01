El presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha puesto hoy sobre la mesa las que son las dos exigencias de su formación a los socialistas en torno al caso Azud: una, que se apruebe la comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Y, otra, que el presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general de los socialistas en este territorio Ximo Puig dé explicaciones en sede parlamentaria.

Los populares ya han solicitado una importante cantidad de documentación a través del Parlamento autonómico para conocer, entre otras cuestiones, si el supuesto conseguidor de la trama y ex responsable de Finanzas del PSOE valenciano Jose María Pepe Cataluña visitó al propio Puig o a alguna de las consejerías, cuándo lo hizo y cuál fue el motivo de esas presuntas visitas.

El caso Azud es el epicentro de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia. Un sumario que consta de varias piezas. Una de ellas es la relativa a la presunta financiación ilegal del PSOE valenciano en las elecciones municipales al Ayuntamiento de Valencia en 2007 y a las Generales de 2008 en esa misma circunscripción. El asunto es de tal gravedad que incluso está bajo sospecha una campaña interna del propio Ximo Puig.

El último Pleno de control al presidente valenciano fue un completo asedio del PP reclamando a Ximo Puig esas explicaciones que no dio. Pero también solicitando lo que ya es un clamor en parte del Parlamento: la comisión de investigación que depure al menos responsabilidades políticas.

Pero como Puig sigue sin hablar y la comisión de investigación sin salir adelante, hoy, Mazón, en Valencia, ha sintetizado toda la reclamación del PP en una frase de sólo cuatro palabras: «Queremos saber la verdad».

De hecho, el PP ya pidió hace semanas su personación en el caso, tal como publicó OKDIARIO, y está pendiente de que la juez la autorice. Porque considera que se trata de una cuestión extremadamente grave.

Mazón, que hoy visitaba una carpa informativa de los populares, precisamente en Valencia, ha vuelto a insistir: «Lo que queremos saber es la verdad. Queremos una comisión de investigación, porque lo han ordenado las Cortes Valencianas. Y el PSOE no quiere. Yo, lo único que digo, es una frase muy sencilla: si no hay nada que ocultar en Azud, ¿por qué no se aprueba una comisión de investigación?, ¿cuál es la razón?…»

Para, a continuación, lanzar lo que ha sonado a una indirecta muy directa a Ximo Puig y a los socialistas valencianos: «Quien es sospechoso de no querer saber la verdad es quien no quiere una comisión de investigación, quien no quiere asumir responsabilidades políticas y no ha desmentido nada de lo que ha salido». El PP quiere llegar en este asunto al fondo de la cuestión. Y va a seguir insistiendo, tanto en las Cortes Valencianas como fuera de ellas, bajo esas dos máximas: qué Puig dé explicaciones en sede parlamentaria y que se active la comisión de investigación.