Aparece una plaga de hormigas en un consultorio de la sanidad valenciana en Castellón recién abierto

Una plaga de hormigas, suciedad y graves deficiencias son los problemas que aquejan al consultorio auxiliar de Benadresa, en Castellón, que da servicio cientos de usuarios y que ha abierto sus puertas hace dos semanas, según ha denunciado la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) este viernes. No se trata de la única infraestructura sanitaria con problemas en estos momentos en este territorio. El citado sindicato ha trasladado a la dirección del Departamento de Salud de Manises, en Valencia, la existencia de goteras y filtraciones de agua en otro consultorio auxiliar. En este caso, el de Mislata, en Valencia.

Los multimillonarios anuncios de Ximo Puig en infraestructuras sanitarias en campaña no se ven correspondidos con la realidad que vive la sanidad valenciana. Este viernes, un sindicato, CSIF, ha denunciado la situación que atraviesan dos consultorios auxiliares, que presentan «graves deficiencias».

En el caso de Castellón, se trata del consultorio auxiliar de Benadresa. Abrió hace dos semanas. Tres años después de que cerraran las anteriores instalaciones.

Ahora el problema denunciado por el sindicato es que el consultorio sufre una plaga de hormigas. No sólo en su exterior, sino que ya se «cuelan» en la recepción y en las consultas, en las que, además, denuncia que hay arañas. Una circunstancia que genera molestias a profesionales y pacientes.

Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, que ha grabado CSIF, decenas de hormigas suben por las paredes y se mueven ante la puerta del centro, en la zona que da acceso a la recepción. En el exterior, cientos de hojas cubren el suelo y ofrecen una imagen de suciedad. Junto a a esas hojas, se mueven aún más hormigas. Algo impropio de una instalación sanitaria. Y más, cuando está recién abierta.

El sindicato ha reclamado a la Consejería de Sanidad y al Ayuntamiento de Castellón que adopten medidas para garantizar las condiciones higiénicas de la instalación. Pero, además, ha denunciado también restos de latas, suciedad y hojas secas en el exterior. Y que la arqueta del cableado de la luz «que debe ser un compartimento estanco» está «rota e inundada, con el riesgo que conlleva».

Por lo que respecta a las instalaciones interiores, CSIF denuncia, además, que el nuevo calentador de agua no funciona y que la impresora instalada no responde a las necesidades al no ser multifunción, lo que obliga a los trabajadores a utilizar sus móviles para escanear la documentación a los pacientes.

Goteras en otro consultorio

Ha sido este mismo sindicato el que ha denunciado la existencia de goteras y filtraciones de agua a la entrada de otro consultorio auxiliar, en este caso el de Mislata, en Valencia. Y ha denunciado, además, que la solución que le ha dado el Ayuntamiento ha sido la cubrir ese espacio con pladur y sin reparar los daños.

También, ha reclamado la intervención de la Consejería de Sanidad para garantizar la salud laboral de los trabajadores y que intente averiguar por qué no se soluciona el problema que, según CSIF, no sólo se arrastra años, sino que también va empeorando con el tiempo.