La alcaldesa de Valencia rechaza que exista «perdón institucional» para los terroristas

La alcaldesa de Valencia la popular María José Catalá ha reclamado este lunes que no exista un perdón que permita a los terroristas acusados o condenados por delitos de sangre entrar a formar parte de las instituciones. » Una cosa es no generar ira y odio. Y otra cosa es permitir que personas que han sido acusadas o condenadas por delitos de sangre formen parte de nuestras instituciones», ha manifestado con rotundidad. Con posterioridad, el propio Carlos Mazón ha entregado el XXXII Convivencia de la Fundación Manuel Broseta al director de cine, escritor y fotógrafo Iñaki Arteta Orbea.

María José Catalá ya aprobó, a las pocas semanas de ser proclamada nueva alcaldesa de la tercera ciudad de España y durante este verano de 2023 la instalación de una placa en todos y cada uno de los lugares de la ciudad de Valencia en que en su día fueron asesinadas víctimas de la banda terrorista ETA. La iniciativa fue aprobada por la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia.

Este lunes, María José Catalá se ha manifestado en los términos arriba citados en un acto celebrado en el mismo lugar donde el profesor Manuel Broseta fue asesinado por la banda terrorista ETA, en Valencia el 15 de enero de 1992. En el acto de este lunes han participado, entre otros, el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y su antecesor en el cargo Ximo Puig.

Una «terrible tragedia»

En ese contexto, María José Catalá ha recordado que hace 32 años ocurrió «una terrible tragedia, una desgracia y un asesinato, que dejó una cicatriz» en Valencia. El hecho al que Catalá se ha referido es el asesinato de Manuel Broseta, que fue abatido a tiros por miembros del comando Ekaitz de ETA cuando se dirigía desde su departamento a impartir sus clases el 15 de enero de 1992.

Según ha explicado la alcaldesa de Valencia el asesinato de Manuel Broseta «fue, desde luego, un golpe muy duro para la sociedad valenciana, que 32 años después todavía no se ha recuperado».

La alcaldesa de Valencia ha pedido que, «como la familia del profesor Broseta, que hagamos un esfuerzo por mantener el consenso político», pero también que «al mismo tiempo, sin rencor y sin ira, no olvidemos». Y ha reclamado también «que no reescribamos la historia. Que no perdonemos tan fácilmente a los culpables. Qué los perdonemos de corazón pero no institucionalmente».

Para la alcaldesa de Valencia: «No ha pasado el suficiente tiempo para que estas personas estén activas en la política y en las instituciones». Finalmente, María José Catalá se ha mostrado convencida de que «hay muchas otras personas que pueden formar parte de cualquier lista política, pero no una persona que haya asesinado a un valenciano, a un español, a un inocente, simplemente por defender a su país y a la Constitución».

Mazón ensalza «la encomiable» figura de Manuel Broseta

Por su parte, el presidente de la Generalitat Carlos Mazón ha reivindicado «la encomiable» figura de Manuel Broseta «no sólo por la llegada y la fundamentación de la democracia a España, sino por la llegada y la fundamentación del propio autogobierno valenciano, del que fue claramente protagonista».

Mazón, además, ha remarcado las lecciones del jurista valenciano asesinado por ETA en el sentido de que «sin libertad no hay democracia ni estado de derecho». Y ha querido, también, agradecer la labor de la familia del mencionado Manuel Broseta y la fundación que lleva su nombre para continuar profundizando sobre el diálogo, la paz y la convivencia «sin ninguna palabra de ira, de venganza o de desacuerdo».

Además de los antes mencionados, también han participado en este acto el vicepresidente primero del Gobierno valenciano Vicente Barrera, la viceresidenta segunda Susana Camarero, la consejera de Justicia Elisa Núñez, el presidente de la Asociación de Amigos de la Fundación Manuel Broseta Pablo rseta y el presidente de Fundación Manuel Broseta Vicente Garrido, entre otros.

Premio de Convivencia Fundación Manuel Broseta

Con posterioridad, el propio Carlos Mazón ha entregado el XXXII Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta al director de cine, escritor y fotógrafo Iñaki Arteta Orbea.

Este último, ha explicado tras recoger el premio que, a pesar de haber crecido en una familia nacionalista, se desprendió de esa cultura a través del «proceso de identificación con las víctimas».

Ha destacado que su valentía le llevó al «ostracismo personal y profesional» por haber profundizado en el «terrorismo cruel». Y ha denunciado que, más de una década después de que ETA dejara de asesinar, 20.000 «vascos inhumanos» siguen manifestándose en por la excarcelación «de los pocos terroristas que quedan en prisión».

Además, ha destacado su «afán por la memoria» y por trasladar a las futuras generaciones «a dónde dirigen las ideologías fanáticas», así como por mostrar «el horror de la destrucción de una sociedad» a manos de ETA.