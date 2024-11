Abascal acusa a Sánchez de «abandonar a millares de españoles» y permitir robos «como en el tercer mundo»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado este sábado a la declaración institucional que ha realizado Pedro Sánchez desde Moncloa tras el desastre de la DANA. El socialista ha explicado que no tiene previsto asumir el control de la gestión de la emergencia. Abascal ha acusado a Sánchez de «abandonar a millares de españoles» y permitir robos «como en el tercer mundo». En este sentido, Abascal ha destacado que «Sánchez es el primer responsable de no haber activado todos los recursos del Estado cuando todavía podían salvarse vidas», en un discurso grabado que ha publicado en redes sociales. «Es el momento de ayudar y acompañar a los afectados, pero ante una de las mayores catástrofes a las que nos hemos enfrentado, ante tanta maldad e incompetencia, y después de la comparecencia infame del presidente del Gobierno, no podemos estar callados», ha señalado Abascal, calificando a Pedro Sánchez de «autócrata» además de decir que su intervención ha sido «indigna e infame».

«Ha salido a mentir, como siempre, y a prometer como siempre, incluso se ha atrevido a señalar a otros por no haber pedido ayuda a tiempo», ha destacado el líder de Vox, que además ha resaltado que Sánchez ha «degradado las instituciones hasta este extremo», así como de «preocuparse por subir impuestos y asaltar la RTVE cuando los valencianos estaban abandonados, conviviendo con cadáveres y saqueadores».

«¿Qué juego político miserable ha impedido que se dé la respuesta que la magnitud del desastre exige?», ha cuestionado Abascal, que ha lanzado una serie de preguntas: «¿por qué no se desplegó el ejército desde las primeras horas?», «¿por qué todavía ahora, cuatro días después, se siguen sin tomar las medidas necesarias?».

El líder de Vox ha destacado que «se ha abandonado a millares de españoles a su suerte, conviviendo durante días con cadáveres, sufriendo a bandas de saqueadores como en un país del tercer mundo», como se ha indicado con anterioridad. En este sentido, ha pedido explicaciones sobre «por qué no hay nadie al mando».

Es el momento de ayudar y acompañar a los afectados, pero ante una de las mayores catástrofes a las que nos hemos enfrentado, ante tanta maldad e incompetencia, y después de la comparecencia infame del presidente del Gobierno, no podemos estar callados: Sánchez es el primer… pic.twitter.com/cmxKpTK5Lb — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 2, 2024

Santiago Abascal ha reaccionado después de que Pedro Sánchez haya comparecido este sábado para lanzar una declaración institucional sobre la catástrofe de Valencia por la DANA, en la que ha anunciado que el Ejecutivo no tiene previsto asumir el control de la gestión de la emergencia, como se ha indicado con anterioridad. Se ha dejado así en manos de la Generalitat, «que conoce el terreno», ha dicho, e insta al presidente Carlos Mazón a que «si requiere más medios, que los pida y los tendrá». Este sábado llegarán a Valencia 4.000 militares más de los 5.000 que ha pedido Mazón. «La respuesta no es suficiente, lo sé», ha señalado Sánchez.

«El Gobierno va a movilizar todos los recursos necesarios el tiempo que haga falta. Es la segunda inundación que más víctimas se ha cobrado en Europa este siglo», ha destacado Sánchez.

En cuestión de minutos, el pasado martes, 29 de octubre, las riadas provocadas por los fuertes aguaceros caídos por la DANA en el este de España arrasaron todo lo que encontraron a su paso. Sin tiempo para reaccionar, la gente se quedó atrapada en vehículos, casas y negocios. Muchos murieron y miles vieron destrozados sus medios de vida. Tres días después, las autoridades han recuperado 211 cadáveres, aunque se teme que pueda haber más, debido a que se sigue buscando a un número indeterminado de desaparecidos.