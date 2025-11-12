El 20 de noviembre está prevista en Paiporta una concentración para reclamar la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dos ministros, Margarita Robles y Marlaska; una ex ministra, Teresa Ribera, y la delegada del Gobierno de Sánchez, Pilar Bernabé. Así como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Todos tienen en común dos cosas: ostentaban cargos de responsabilidad del Gobierno de España en la fecha de la riada y no irán a la comisión de investigación de la DANA, a pesar de haber sido debidamente citados.

En el caso de Pedro Sánchez, éstas son las 10 preguntas incómodas que el presidente evita no compareciendo ante la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas.

¿Por qué no declaró u ordenó declarar la emergencia nacional el día 29 de octubre de 2024, en que la DANA sesgó 230 vidas en Valencia y asoló, sólo en la provincia, 78 municipios, incluyendo varias partidas de la propia capital? ¿Por qué no ordenó o mandó ordenar al Ministerio del Interior y a la Delegada del Gobierno que la Guardia Civil cortara las carreteras que podían verse afectadas por la catástrofe? ¿Por qué consintió que el Ejército llegara en gran medida cuatro días después de la catástrofe? ¿Por qué viajó a la India el 28 de octubre pese a que conocía la alerta en Valencia y no permaneció en España? ¿Por qué permaneció en la India y no acortó el viaje pese a la situación que había en Valencia? ¿Le informaron durante su estancia en la India de la situación real en que se encontraba Valencia? ¿Por qué no se puso en contacto con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, hasta las 22:50 horas, ya con Valencia devastada? ¿Por qué la cúpula del Ministerio de Transición Ecológica, empezando por su ministra, se encontraban fuera de España el día de la tragedia, cuando ya el 28 de octubre se conocían las alertas? ¿Por qué consintió que Teresa Ribera se quedara sin agenda en Bruselas el 29 de octubre, sólo para hacer lobby? Si tan pendiente y preocupada estaba Teresa Ribera por la situación de Valencia, como transmitió al presidente Mazón a través de un SMS, a las 20:20 horas, ¿por qué no viajó a Valencia de inmediato? ¿Por qué no la obligó usted a volver?

La no comparecencia de Sánchez y su Gobierno ante la comisión de la DANA contrasta con la colaboración ofrecida a esa misma comisión de investigación por el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.