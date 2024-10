El thriller de ciencia ficción en Prime Video te dejará sin aliento: prepárate para lo inesperado

Los catálogos de las plataformas de streaming esconden tesoros que normalmente pasan desapercibidos por los usuarios. Si te gusta la ciencia ficción no te puedes perder la película Código abierto que es una de las mejores de este género que se puede encontrar en Prime Video. Esta película ha sido dirigida por Duncan Jones y cuenta la historia de Colter, un soldado estadounidense que se ve atrapado en un experimento del gobierno. Colter tiene que viajar en el tiempo para descubrir quién está detrás de un atentado que provocará la explosión de una bomba a bordo de un momento a otro. Solo dispone de ocho minutos para lograr la respuesta y, cada vez que falla, el ciclo se reinicia, dándole otra oportunidad. Una original cinta que nos sumerge en un viaje entre universos paralelos que se ha convertido en la preferida de muchos usuarios de Prime Video amantes de la ciencia ficción.

La película Código abierto está protagonizada por los actores Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga y Jeffrey Wright. Una cinta que se estrenó en las salas de cine 2011 y contó con un gran éxito en taquilla con más de 147 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Tal fue su repercusión que en 2014 se rumoreó que sus creadores estaban pensando en una secuela con un nuevo protagonista y una directora diferente, pero nunca se confirmó. Código abierto es una película de ciencia ficción perfecta para los que les encantan ficciones como Atrapado en el tiempo o Al filo del mañana. Una cinta que se puede ver en Prime Video cualquier tarde de este mes de octubre.

¿Qué pasa en esta película de ciencia ficción de Prime Vídeo?

El protagonista de esta película Código abierto, el capitán Colter comienza a cuestionar su misión y poco a poco va descubriendo que el experimento en el que participa esconde varios secretos. Dentro del tren Colter conoce a Christina Warren, una pasajera de la que se enamorará, y también a la oficial Collen Goodwin que interpreta el papel de una experta oficial en comunicaciones que se encargará de guiarle en su misión.

El principio de la película no puede ser más impactante ya que Colter Stevens se despierta en un tren a toda velocidad, pero no sabe cómo ha llegado allí. Lo primero que ve es a una hermosa joven llamada que está sentada enfrente de él. Aunque él no la conoce, ella le demuestra con sus palabras y gestos que lo conoce a él. Colter se refugia en los baños del tren y cuando se ve en el espejo no se reconoce. Luego encuentra en su cartera tarjetas de crédito y documentos que pertenecen a un profesor de historia llamado Sean Fentress.

Todo se complica para el protagonista cuando una gran explosión hace saltar el tren por los aires. Stevens es llevado a una unidad de aislamiento de alta tecnología y allí conocerá a una mujer con uniforme militar llamada Colleen Goodwin que le pide que le cuente todo lo que ha visto en el interior del tren. Colter se siente confundido y no recuerda ni quién es ni dónde se encuentra. Goodwin le obligará a repetir unos ejercicios de memoria para que le ayude a recordar. Al final Colter recordará algunas cosas, pero no sabe quién puso la bomba del tren y deciden enviarle de nuevo al tren 8 minutos antes de que explote de nuevo.

De nuevo en el tren Colter, encuentra la bomba oculta en un respiradero dentro del baño, pero no puede identificar al terrorista. Stevens vuelve a bajar a la cabina principal para encontrar al responsable. Allí intenta alertar a todos para que apaguen sus dispositivos, pero golpea a un tipo que no hizo caso y después el tren explota de nuevo. De nuevo se encontrará delante de Colleen Goodwin que le volverá a pedir que le cuente todo lo que ha visto en el interior del tren. Esto repetirá una y otra vez…

El reparto de la película Código abierto

El protagonista de esta serie es el actor Jake Gyllenhaal que interpreta el papel del capitán Colter Stevens y la actriz Vera Farmiga que da vida a la oficial Collen Goodwin. A este actor le conocemos por haber interpretado el papel del vaquero Jack Twist en Brokeback Mountain de Ang Lee, cinta en la que compartió protagonismo con el actor Heath Ledger. También el actor interpretó el papel de Misterio, el enemigo de Spider-Man en Spider-Man: Far From Home (2019) y en Spider-Man: No Way Home (2021), dos películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Además en el reparto están los actores Jeffrey Wright que interpreta el papel del doctor Rutlege, Michelle Monaghan el de Christina Warren, una amiga de Sean, Michael Arden el de Derek Frost, Russell Peters el del comediante Max Denoff, Scott Bakula el del Donald Stevens, padre de Colter, Frédérick De Grandpré el de Sean Fentress y Cas Anvar el de Hazmi, entre otros.