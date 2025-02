El director noruego Dag Johan Haugerud ha ganado el Oso de Oro de la Berlinale 2025 por Dreams, una historia de amor queer que completa su trilogía Sex, Love, Dreams, verbalmente explícita pero visualmente casta. El drama sigue a una adolescente que se enamora de su profesora. Está narrado en retrospectiva. Mientras la adolescente cuenta sus recuerdos a través de una novela que escribió sobre lo ocurrido. La presentadora de la gala del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, Désirée Nosbusch, ha mencionado durante la ceremonia al español apuñalado el viernes en un ataque terrorista en Berlín: «Me gustaría recordaros, una vez más, que le deseo lo mejor a la persona que ha sido atacada recientemente en el monumento al Holocausto, aquí en Berlín», ha afirmado Nosbusch al comienzo de la ceremonia.

Un terrorista yihadista refugiado sirio de 19 años atacó el viernes por la tarde con un arma blanca a un turista español, que estaba en el monumento levantado en memoria de las víctimas del Holocausto, muy cerca de la Puerta de Brandeburgo. El hombre, de 30 años, sufrió heridas graves en el cuello, ha tenido que ser sometido a una cirugía de urgencia y su estado ahora es estable. El jurado berlinés, presidido por el director de Carol, Todd Haynes, seleccionó Dreams entre los 19 títulos en competición en la 75ª edición de la Berlinale. Rose Bryne y Andrew Scott ganaron los grandes premios de actuación en el festival de cine Berlinale de este año. Bryne se hizo con el premio de mejor interpretación principal por su impresionante actuación en If I Had Legs, I’d Kick You de Mary Bronstein. Scott ganó el galardón de mejor interpretación de reparto por meterse en la piel del compositor de Broadway Richard Rogers en Blue Moon de Richard Linklater.

Bryne ha obtenido excelentes críticas por su desgarradora y divertida actuación en If I had Legs, I’d Kick You. Interpreta a una terapeuta al borde de su propio ataque de nervios. El Oso de Plata del Gran Premio del Jurado, el segundo puesto de Berlín, ha ido para la fantasía distópica de Gabriel Mascaro, O ultimo azul, de Brasil. Denise Weinberg protagoniza a una enérgica septuagenaria que se niega a ceder ante los dictados autoritarios edadistas y a ser trasladada a una «colonia de personas mayores», y en lugar de eso decide perseguir sus sueños y deseos.

El director chino Huo Meng ganó el Oso de Plata al mejor director por su drama novelístico y ricamente detallado Living the Land, que sigue a una extensa familia de agricultores pobres que sobreviven mientras China se transforma gradualmente en una potencia económica mundial.

El premio Oso de Plata del Jurado fue para el director Ivan Fund por El Mensaje, una road movie en blanco y negro que sigue a una niña que afirma poder leer la mente de los animales.

El director rumano Radu Jude, que empuja los límites y se llevó el Oso de Oro de Berlín en 2021 por su largometraje Bad Luck Banging o Looney Porn, se llevó el premio al mejor guión por su último largometraje Kontinental ’25, una cáustica historia de moralidad ambientada en el rumano actual.

Oso de Oro

Dreams (Sex Love), de Dag Johan Haugerud.

Gran Premio del Jurado

O ultimo azul, de Gabriel Mascaro.

Premio del Jurado

El mensaje, de Iván Fund.

Director

Huo Meng por Living the Land.

Interpretación principal

Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You, de Mary Bronstein.

Interpretación secundaria

Andrew Scott por Blue Moon, de Richard Linklater.

Guión

Radu Jude por Kontinental 25, de Radu Jude.