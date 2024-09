8 nominaciones al Oscar y el aplauso de la crítica: La épica monumental que llega a Netflix

Los biopics basados en la vida de las estrellas de la música o del cine se han convertido en los preferidos de muchos usuarios de las plataformas de streaming. Dos de estos biopic se han convertido en todo un éxito en los últimos años: Bohemian Rhapsody que se puede ver en Netflix y Elvis que estaba disponible en Prime Video y Max y ahora acaba de estrenarse en Netflix. Una película que se estrenó en las salas de cine en 2022 y ha sido dirigida por el productor de cine australiano Baz Luhrmann, a partir de un guion escrito por Luhrman y Craig Pearce. Una cinta que ha cautivado a miles de espectadores en todo el mundo y que cuenta la vida y la carrera del cantante, actor y bailarín Elvis Presley desde su infancia hasta el día de su muerte. Los que no hayan podido ver la película, tienen una nueva oportunidad para disfrutar de este ingenioso biopic en Netflix.

La película Elvis fue nominada en los Oscars a los galardones de Mejor Película, Mejor Actor principal para Austin Butler, Mejor Montaje, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Sonido. Aunque no obtuvo ninguno de estos galardones, contó en todo momento con los comentarios positivos de los espectadores y la crítica. Y no era fácil porque el narrador de la historia era su manager, papel que interpreta un irreconocible Tom Hanks y también porque Elvis ya es un mito al que es difícil acercarse sin desatar las críticas de unos u otros.

Además, la puesta en escena de Baz Luhrmann, que ya sorprendió con su trabajo en la original Molin Rouge, es todo un acierto con la que ha conquistado a los espectadores de todo el mundo. Aunque no obtuvo ningún Oscar el American Film Institute eligió la película Elvis como una de las diez mejores películas de 2022. Además recibió 3 nominaciones a los Globos de Oro y ganó el premio a Mejor actor de drama y 7 nominaciones en la 28.ª edición de los Premios de la Crítica Cinematográfica, incluida la de Mejor película.

La película Elvis ya se puede ver en Netflix

La película comienza en 1997 cuando el exmánager de Elvis Presley (Austin Butler), el coronel Tom Parker (Tom Hanks), se encuentra en su lecho de muerte tras sufrir un derrame cerebral. En ese momento se encuentra en la indigencia por su adicción al juego y comienza a contar como conoció a Elvis. El exmánager comienza a relatar cómo fue la infancia de la futura estrella del rock en uno de los barrios más pobres de Misisipi.

Tras estos primeros años felices gracias a la presencia constante de su cariñosa madre Gladys (Helen Thomson) y sus hermanos, Elvis se traslada con su familia a Memphis. Allí se aficionará a la música afroamericana de Beale Street de Memphis. En esos días Parker descubre a Elvis y se da cuenta de su potencial de Elvis al escuchar algo increíble: un cantante blanco que canta como un negro en el sencillo That Was Good. Esa noche logra ver a Elvis actuando en una presentación en el Louisiana Hayride y se da cuenta de que no solo tiene talento, sino que cuenta con un fuerte atractivo sexual para las jóvenes.

Parker convence a Elvis para llevarle de forma exclusiva su carrera musical y con su meteórico éxito logra sacar a la familia Presley de la pobreza. Los sensuales movimientos de baile de Elvis en un concierto se convierten en un peligro para su carrera y Parker le convence para que haga el servicio militar en el ejército de los Estados Unidos. Mientras se encuentra en la Alemania Occidental, conoce a Priscilla Beaulieu (Olivia DeJonge) con la que se casará años más tardes.

Elvis vuelve a Estados Unidos y, aunque al principio siguiendo los consejos de su manager, su carrera musical no llamará la atención. El cantante al final decide renovar su imagen secuestrando un especial de Navidad, en el que graba varias canciones políticas y emocionalmente cargadas. Después de ese giro a su carrera todo cambiará para Elvis y su familia.

El reparto de la película

La película está protagonizada por el actor Austin Butler. Por su interpretación de Elvis Presley recibió numerosos premios, incluidas las nominaciones a Mejor Actor de los Premios de la Crítica Cinematográfica de Londres y Estados Unidos/Canadá, Mejor Actor en los Globos de Oro y Mejor Actor en los Premios Óscar.

Además, tienen un papel importante el actor Tom Hanks, que interpreta el papel de su exmánager Tom Parker, y la actriz Olivia DeJonge que da vida a la bella Priscilla, el gran amor de Elvis. También en el reparto de esta película están los actores Yola, Luke Bracey, Kelvin Harrison Jr., Dacre Montgomery, Helen Thomson, Richard Roxburgh y David Wenham, entre otros.

La película Elvis es una buena opción para los que quieren conocer la vida del conocido cantante y disfrutar con su increíble puesta en escena, su ambientación y las inolvidables canciones que nunca van a dejar de triunfar.