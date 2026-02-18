La vida en Orión, la nave que llevará de nuevo al ser humano a la Luna: menú fijo y ejercicio diario

El ser humano volverá a la Luna tras más de 50 años, previsiblemente en marzo, en la nave espacial Orión en el marco de la misión Artemis, que transportará a cuatro astronautas en un viaje alrededor del satélite: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch (NASA) y Jeremy Hanse (de la Agencia Espacial Canadiense).

Orión será el hogar de esta tripulación durante su viaje de 1,1 millones de kilómetros y diez días. Vivirán y trabajarán en el módulo de tripulación de la nave, mientras que su módulo de servicio proporcionará los productos esenciales que los astronautas necesitan para mantenerse con vida, incluyendo agua potable, nitrógeno y oxígeno para respirar.

Ejercicio diario

Durante el viaje, cada astronauta dedicará 30 minutos diarios al ejercicio, minimizando la pérdida muscular y ósea que ocurre sin gravedad.

La Orión está equipada con un volante de inercia (flywheel), un pequeño dispositivo instalado directamente debajo de la escotilla lateral utilizada para entrar y salir de la nave, que convenientemente se utilizará como escalón cuando la tripulación entre en la Orión el día del lanzamiento.

El volante es un dispositivo simple basado en cables para ejercicios aeróbicos (como remo) y entrenamientos de resistencia (como sentadillas y peso muerto). Funciona como un yoyó, devolviendo a los astronautas tanta carga como la que aplican, con un máximo de aproximadamente 180 kilos.

En la Estación Espacial Internacional, los astronautas tienen varias máquinas de ejercicio que colectivamente pesan más de 1.800 kilos y ocupan unos 24 metros cúbicos. Si bien son efectivas para las tripulaciones de la estación espacial, el equipo de ejercicio de la Orión debe acomodarse a restricciones de masa y volumen más estrictas. El volante de inercia pesa aproximadamente 13,6 kilos y es ligeramente más pequeño que una maleta de mano.

Menú fijo de comidas

Aunque no tendrán las opciones diarias que tiene una tripulación de la Estación Espacial Internacional durante sus expediciones, los astronautas de Artemis II tendrán un menú fijo basado en sus preferencias personales y necesidades nutricionales.

Los científicos de alimentos en el Laboratorio de Sistemas de Alimentos Espaciales, en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston, trabajaron con la tripulación para preseleccionar sus comidas mucho antes de partir de la Tierra.

Además, la nave Orión está equipada con un dispensador de agua y un calentador para rehidratar y calentar la comida, y la tripulación tendrá horarios de comida dedicados en su agenda para repostar energías.

Así será el viaje a la Luna

Al ser la primera vez que astronautas volarán a bordo de la Orión, Artemis II incluirá varios objetivos para verificar muchos de los sistemas de soporte vital de la nave operando en el espacio por primera vez. Así, la tripulación proporcionará comentarios valiosos para las futuras misiones Artemis a la Luna.

La cabina de la Orión tiene un volumen habitable de 9,34 metros cúbicos, ofreciendo a la tripulación aproximadamente el mismo espacio vital que dos minivans. Después de su viaje al espacio sobre el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA, la tripulación guardará los reposapiés de los asientos de Wiseman y Glover (comandante y piloto, respectivamente), dándoles más espacio para moverse durante el vuelo.

La Orión tiene casi un 60% más de espacio que los 5,95 metros cúbicos del módulo de mando del Apolo, el programa espacial tripulado que llevó al ser humano a la Luna en la década de los 60.

La distribución de la nave

La zona de higiene incluye puertas para la privacidad, un inodoro y espacio para que la tripulación traiga sus kits de higiene personal.

Los kits suelen incluir artículos como cepillo para el cabello, cepillo de dientes y pasta dental, jabón y suministros de afeitado. Los astronautas no pueden ducharse en el espacio, pero usan jabón líquido, agua y champú sin enjuague para mantenerse limpios.

Cuando tengan que hacer sus necesidades, los miembros de la tripulación usarán el inodoro de la Orión, el Sistema Universal de Gestión de Residuos (Universal Waste Management System), una característica que las tripulaciones del Apolo no tenían.

Casi idéntico a una versión que vuela en la Estación Espacial de la NASA, el sistema recolecta orina y heces por separado. La orina se ventilará por la borda, mientras que las heces se recogen en un contenedor y se guardan de forma segura para su eliminación al regreso.

En caso de que el inodoro funcione mal, la tripulación podrá usar orinales de contingencia plegables, un sistema que recoge la orina en una bolsa y se conecta con el sistema de ventilación para enviarla al exterior. Con dos estilos diferentes diseñados para acomodar tanto a mujeres como a hombres, las bolsas contienen aproximadamente un litro de orina cada una.

Si el sistema UWMS fallara, la tripulación seguiría usando el inodoro para la recolección fecal, sólo que sin el ventilador que ayuda con la separación de los residuos.

Emergencias médicas

En caso de necesidades médicas menores durante la misión, la Orión tendrá un kit médico a bordo que incluye todo, desde artículos básicos de primeros auxilios hasta herramientas de diagnóstico, como un estetoscopio y un electrocardiograma, que se pueden usar para proporcionar datos a los médicos en tierra.

La tripulación también tendrá conferencias médicas privadas regulares con cirujanos de vuelo en el control de la misión para hablar sobre su salud y bienestar.

A pesar de tener una agenda ocupada, la tripulación de Artemis II tendrá ocho horas completas de sueño integradas en su horario para asegurar que estén bien descansados y puedan aprovechar al máximo su misión.

Durante la mayor parte de la misión, los cuatro tripulantes dormirán al mismo tiempo, sujetando sacos de dormir a las paredes de la Orión para descansar.

Dentro de la Orión, los astronautas usarán un micrófono de mano y un altavoz, o usarán auriculares, para comunicarse con los controladores de la misión, realizar controles médicos con los médicos de vuelo y ponerse al día con sus familias.

La tripulación también tendrá tablets y ordenadores portátiles que podrán usar para revisar procedimientos y descargar entretenimiento antes del lanzamiento.