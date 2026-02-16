Todavía no es preocupante pero los científicos no lo descartan: este supervolcán amenaza con despertar y no pinta bien

Este supervolcán amenaza con despertar y no pinta bien, todavía no es preocupante, pero los científicos no lo descartan del todo. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas en las que cada detalle cuenta. La naturaleza nos va dando algunos detalles de un futuro que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que puede acabar siendo esencial en estos días en los que todo puede ser posible.

Los fenómenos naturales pueden darnos alguna que otra sorpresa inesperada. El despertar de un supervolcán podría ser una realidad en un futuro no muy lejano. No es preocupante ahora, pero puede serlo en un futuro.

No es preocupante, de momento, pero cuidado, porque lo que tenemos por delante es un cambio de ciclo. Los volcanes son unos fenómenos naturales que rara vez tenemos en mente.

Estaremos muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Pese a la tecnología y los elementos que tenemos en nuestro poder, no podemos ser conscientes de lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de conocer lo que puede pasar con un elemento natural que no podemos controlar. Sólo podemos analizar las señales de este tipo de elemento que va llegando y que puede convertirse en la antesala de algo más. Con algunos elementos que pueden acabar de darnos un futuro terrorífico.

En la antigüedad las erupciones volcánicas han causado estragos, son una bomba de relojería que, en cualquier momento, puede acabar siendo lo que acabe convirtiéndose en un destructor de ciudades y de territorio.

Un supervolcán en la amenaza más real de un territorio. El futuro puede estar marcado por un cataclismo.

Tal y como explican los científicos de Perú: «El Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), informó que la explosión moderada registrada hoy a las 7:18 a. m. en el volcán Sabancaya corresponde al comportamiento esperado de su proceso eruptivo actual, en el marco del nivel de alerta naranja. Este evento generó una columna de cenizas que alcanzó aproximadamente los 3400 metros de altura, con dispersión hacia el distrito de Huanca y centros poblados aledaños, de acuerdo con la dirección del viento, sin que ello represente una variación significativa en la actividad del volcán. Al respecto, el jefe institucional del IGP, Dr. Hernando Tavera, señaló que, tras la ocurrencia de la explosión, se emitió de manera oportuna una alerta de dispersión de cenizas, con el objetivo de brindar información científica clara y confiable sobre la evolución del volcán. Precisó que este seguimiento se realiza de forma permanente desde el Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL-IGP), ubicado en Arequipa, el cual monitorea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante una red integral de monitoreo que incluye estaciones sísmicas, geodésicas, satelitales y visuales, lo que permite mantener informadas a las autoridades y a la población en general. Por su parte, el director del Observatorio Vulcanológico Nacional del IGP, Dr. Marco Rivera, destacó que el Sabancaya es uno de los volcanes más activos del país y que la ocurrencia frecuente de explosiones, así como la emisión intermitente de cenizas, gases y vapor de agua, son procesos normales dentro de su estado eruptivo actual. En ese sentido, exhortó a la población a mantener la calma, informarse únicamente por canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades locales».

Un evento que puede convertirse en un problema. Uno de los volcanes más activos de los últimos tiempos que está siendo un motivo de preocupación de los científicos.