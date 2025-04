El secreto de 400.000 euros que se oculta bajo este supervolcán de Estados Unidos

Estados Unidos oculta un secreto que quizás nunca nadie se hubiera imaginado, un supervolcán de 400.000 euros. Una cantidad de dinero que sin duda alguna puede hacernos pensar en esa naturaleza que nos rodea y las consecuencias que podemos empezar a notar con el medio ambiente de bandera. La Tierra parece que nos manda más de una señal y en especial cuando tenemos en cuenta lo que nos está esperando en un futuro no muy lejano.

El pasado nos permite saber en todo momento qué es lo que puede pasarnos, pero, sobre todo, también ilumina un futuro que tiene novedades importantes a las que enfrentarnos. Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo, quizás más de lo que nos esperaríamos. Con ciertas novedades que pueden llegar a ser las que marcarán unos días cargados de buenas sensaciones. Este supervolcán puede acabar siendo lo que marque una serie de detalles en los que todo puede ser posible. Empezando por un importante secreto que puede ser el que marque una diferencia importante, en todos los sentidos. Un cambio de ciclo que quizás esperaremos acabará siendo una realidad.

Este supervolcán de Estados Unidos ha despertado

Los volcanes son elementos que realmente no podemos, ni sabemos cómo funcionan. Por lo que, quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta determinados detalles que hasta la fecha no teníamos en cuenta. Esta naturaleza que nos rodea puede acabar siendo especialmente complicada de entender.

Son días en los que realmente podemos conocer un poco más qué nos rodea, de la mano de una serie de elementos que, sin duda alguna, pueden acabar siendo esenciales. Tocará estar muy pendientes de algunos elementos que pueden acabar siendo claves en estos días.

Habrá llegado el momento de apostar por algunos detalles que sin duda alguna nos puede afectar de lleno con ciertas novedades que pueden acabar siendo claves. Este supervolcán situado en Estados Unidos parece que ha despertado de cero y puede acabar siendo el que despierte un interés mayor.

Hay en él un secreto oculto que pocos han sido capaces de descubrir y que puede cambiar por completo el futuro de la humanidad. Empezando por esos 400.000 euros que se ocultan en un elemento natural que despertado el interés de los científicos y no es casual.

El secreto de 400.000 euros es éste

Desde el Instituto de la Ingeniería de España los expertos nos explican que: «A Estados Unidos le ha tocado el premio gordo en medio de la fiebre por el litio. Un grupo de geólogos y vulcanólogos han confirmado que es la reserva más grande de litio del mundo. Ubicada entre la frontera entre Nevada y Oregón, en la caldera de McDermitt, un supervolcán de más de 16 millones de años. Con 45 kilómetros de largo y 35 kilómetros de ancho, contiene el doble de la concentración de litio que cualquier otro lugar del planeta. Hablan de 20 millones y 40 millones de toneladas de litio metálico. Lo que equivaldría a 1.480 millones de dólares de este ‘oro blanco’. Anouk Borst, geólogo belga de la Universidad KU Leuven y del Museo Real de África, dijo a ‘The Atlantic’ que este hallazgo podría cambiar la dinámica del litio a nivel mundial, en términos de precio, seguridad del suministro y geopolítica».

Siguiendo con la misma explicación: «Y esto es crucial en un momento en que existe una fuerte dependencia por este recurso de China, Australia y el llamado ‘triángulo de litio’ en Latinoamérica. Hasta el punto de que solo cuatro de ellos (Australia, China, Chile y Argentina) producen más del 96% del litio del mundo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Cambiar esto supone dar un severo golpe sobre la mesa del orden establecido. Los investigadores aseguran que este depósito supera al de Salar de Uyuni, en Bolivia, anteriormente considerado el depósito de litio más grande de la Tierra. Dª. Yolanda Beatriz Moratilla, presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Instituto de la Ingeniería de España, explica a ABC que EE.UU., consciente del talón de Aquiles que representa para su economía la dependencia exterior de litio y otras materias primas, está acelerando en la investigación geológica y minera de su territorio para localizar más recursos y convertirlos en reservas. Y apostilla que la Unión Europea no lo está haciendo a suficiente velocidad. En ese sentido cabe destacar que unos geólogos descubrieron el depósito de litio más grande de Europa en Ucrania, días antes del inicio del conflicto con Rusia. El cual podría haber conseguido una Europa más autónoma frente a sus dependencias con litio. Sin embargo, estos depósitos se localizan en las zonas actualmente ocupadas por las tropas rusas. En cualquier caso, el hallazgo de esta caldera, sí va a materializarse, «son buenas noticias para Estados Unidos, para nosotros no tanto. Deberíamos seguir su mismo planteamiento», afirma Moratilla».