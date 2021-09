Un equipo internacional de científicos ha tomado la primera imagen de la estructura similar a una red que da forma al cosmos. Los objetos más grandes conocidos en el universo no son las galaxias o los súper- cúmulos que forman juntos. En realidad, se trata de redes fantasmales de materia oscura que forman el límite entre los vacíos del espacio profundo y los cúmulos de galaxias donde brillan las estrellas, se forman los planetas y la mayoría de los fenómenos astronómicos conocidos. A pesar del enorme tamaño de estos filamentos, con una longitud que estaría en el rango de 200 a 500 millones de años luz, no son fáciles de ver directamente. En un nuevo estudio publicado en Astronomy and Astrophysics, se proporciona la primera mirada directa a la telaraña cósmica que mantiene unido al universo y revela galaxias ocultas a la astronomía.

¿El universo se mantiene unido por telas de araña cósmicas?

Realmente hay muchas cosas en el espacio que son difíciles de mirar directamente, pero sí se pueden ver los efectos que producen en los elementos más cercanos, como las telarañas cósmicas.

Desde que se descubrió el primer filamento cósmico en 1980, los astrónomos han estado evaluando el efecto que tiene sobre la luz. Un ejemplo sería cómo puede refractar la luz de los objetos detrás de él cuando se encuentra entre ese objeto y la Tierra, y cómo interactúa con extremos quásares brillantes. Si bien esto proporcionó algunos datos, dejó mucho que desear.

Como la ciencia va avanzando, con el tiempo era inevitable que alguien averiguara un método para ver mejor los objetos espaciales y la formación de las telarañas cósmicas.

De esa forma es como surgió el Very Large Telescope en Chile y un dispositivo llamado Multi Unit Spectroscopic Explorer, un equipo internacional de investigadores dirigido al Hubble Ultra Deep Field.

Después de un año de trabajo, y de observaciones de largo tiempo, se observó como la luz tenue de las emisiones de hidrógeno se recoge y se forma en una imagen. Las imágenes también incluyen una gran cantidad de galaxias que habían escapado con anterioridad a la detección.

Descubren una telaraña cósmica que atraviesa enormes espacios en todo el universo

Los científicos han logrado un gran avance en la ciencia al descubrir una impresionante telaraña cósmica que atraviesa gran parte del universo. La materia oscura desconcertó incluso a los cerebros más listos, que todavía luchan por explicar exactamente qué es.

Esta materia fue definida y conceptualizada por primera vez en 1977 por científicos que sugirieron que la sustancia, que se piensa que cubre el 27% del universo, es responsable de toda la materia invisible en el cosmos.

Sin embargo, una investigación llevada a cabo por un equipo internacional fue llegando a la conclusión de que esa misteriosa “telaraña cósmica” está formada por filamentos de gas y materia oscura, siendo iluminada por galaxias distantes.