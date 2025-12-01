Ni 20 ni 25: esta es la edad hasta la que dura la adolescencia, según científicos de Cambridge

Los científicos de Cambridge ponen fin a la etapa más bonita del ser humano, la adolescencia ya tiene fecha final y no es la edad que quizás pensabas. Llega un momento en el que el cuerpo queda marcado como adulto, más allá de la vida que uno pueda llevar o que hoy en día vivimos siendo eternamente jóvenes. El paso del tiempo se relativiza y parece que se acaba desvinculando de un ser humano que lucha con todas sus fuerzas para vencerle.

Aunque sabemos que la batalla está perdida, nunca está de más cuidarse un poco y hacer posible lo imposible, con estos cambios que necesitamos empezar a ver llegar de una manera que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno, en unos días en los que quizás tocará ver esa fecha de nacimiento que puede marcar el inicio y el final de las distintas etapas a las que nos enfrentaremos. Ha llegado el momento de saber cuál es el punto final de la adolescencia que debemos tener en consideración.

Los científicos de Cambridge ponen fin a la adolescencia

El final de la adolescencia puede ser más tardío de lo que se pensaba. Pese a que cada vez empieza antes. Es habitual ver a niños de primaria, actuando ya como adolescentes, o tal vez, vestidos como tales, cuando hace unos años eran simples niños jugando a juegos de niños.

Parece que la adolescencia ha entrado antes en todas las casas con el comportamiento de esos niños contra los que deberemos empezar a luchar de una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Con lo cual, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa un periodo histórico que puede acabar siendo esencial.

Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que empezar a visualizar determinados cambios que pueden alargarse en el tiempo. La adolescencia es una etapa bonita, pero muy dura, el entorno juega un papel fundamental y también la persona.

Por lo que, quizás estos científicos nos van a descubrir una forma de ver este momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Una situación que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno o quizás nos despejará algunas dudas importantes.

Esta es la edad hasta la que dura la adolescencia

Pensamos que, sobre los 20 años, la adolescencia desaparece por completo. Es la hora en la que las personas empiezan a ganar responsabilidades, ya sea de estudios superiores o de trabajos, pasando de la inseguridad de etapas anteriores a una cierta estabilidad que les aporta más seguridad.

Desde Cambridge han roto con un mito y sitúan el fin de la adolescencia en un periodo muy distinto. Quizás en busca de un giro radical que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración y que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Tal y como nos explican los expertos de la BBC: «El cerebro pasa por cinco fases distintas en la vida, con puntos de inflexión clave a las edades de nueve, 32, 66 y 83 años, han revelado los científicos. Alrededor de 4.000 personas de hasta 90 años se sostaron con escáneres para revelar las conexiones entre sus células cerebrales. Investigadores de la Universidad de Cambridge demostraron que el cerebro permanece en la fase adolescente hasta nuestros treinta y tan solo años, cuando alcanzamos la «pima». Dicen que los resultados podrían ayudarnos a entender por qué el riesgo de trastornos de salud mental y demencia varía a lo largo de la vida».

En cambio, estas son las cinco fases del cerebro:

Infancia – desde el nacimiento hasta los nueve años

Adolescencia – de nueve a 32 años

Edad adulta – de 32 a 66 años

Envejecimiento temprano – de 66 a 83

Envejecimiento tardío – a partir de los 83 años

Por lo que, siguiendo el mismo estudio sobre la adolescencia: «Eso cambia abruptamente desde los nueve años cuando las conexiones en el cerebro pasan por un período de eficiencia despiadada. «Es un gran cambio», dijo el Dr. Mousley, describiendo el cambio más profundo entre las fases cerebrales. Este es también el momento en que existe el mayor riesgo de que comiencen los trastornos de salud mental. Como era de esperar, la adolescencia comienza alrededor del inicio de la pubertad, pero esta es la última evidencia que sugiere que termina mucho más tarde de lo que asumíamos. Una vez se pensó que estaba confinado a la adolescencia, antes de que la neurociencia sugiriera que continuaba en los 20 años y ahora a principios de los 30.

Esta fase es el único período del cerebro en el que su red de neuronas se vuelve más eficiente. El Dr. Mousely dijo que esto respalda muchas medidas de la función cerebral, lo que sugiere que alcanza su punto máximo a principios de los treinta, pero agregó que era «muy interesante» que el cerebro permanezca en la misma fase entre nueve y 32″.