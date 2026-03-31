La NASA teme lo peor: la erupción del supervolcán de Yellowstone podría causar una catástrofe mundial

Las autoridades están en alerta ante la posible erupción del supervolcán de Yellowstone, que está considerado como uno de los más grandes del mundo. Los expertos han calculado que cada 600.000 años esta caldera entra en erupción y por ello la NASA ya estudia algunos métodos para que esta erupción no suponga una catástrofe a nivel mundial. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la posible erupción del supervolcán de Yellowstone.

A los ciudadanos del mundo nos acechan muchos peligros y uno de ellos tiene que ver con los volcanes. En España ya lo comprobamos el pasado 19 de septiembre de 2021 con la erupción del volcán de La Palma, que estuvo durante 85 días arrasando todas las propiedades de los vecinos de la isla debido a la expulsión de lava, bombas volcánicas y los mares de ceniza que devastaron la zona. Tres años antes, en junio de 2018, la erupción del volcán de Fuego en Guatemala dejó 202 muertos y 229 desaparecidos en Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez.

Aun así, las erupciones volcánicas son constantes en todo el planeta y en este mes de marzo de 2026 han tenido lugar varias en países como Rusia, Indonesia, Filipinas, Perú o México. Ahora desde la NASA miran con cierta precaución lo que pueda suceder en el supervolcán de Yellowstone, que está en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, que está considerado como uno de los más grandes del mundo y con potencial para causar una gran devastación mundial.

El peligro del supervolcán de Yellowstone

El supervolcán de Yellowstone es una de las grandes amenazas para la humanidad y una posible erupción pondría en peligro a toda la humanidad. Según informa Volcano Active Foundation, una página especializada en la materia, en la ONU manejan informes de que la erupción de este volcán «marcaría el inicio de un terrible invierno volcánico y provocaría una hambruna mundial, dejándonos con reservas de alimentos suficientes para sobrevivir durante dos meses y medio».

Y no es para menos, este volcán cuenta con 85 kilómetros de largo y 45 kilómetros de ancho, siendo considerado uno de los más importantes del mundo. Por ello, la NASA mantiene vigilados todos los movimientos y tiene pensado el método para contraprogramar una posible erupción: según este medio, «está estudiando seriamente la posibilidad de enfriar el Supervisor de Yellowstone utilizando grandes cantidades de agua».

La amenaza del supervolcán de Yellowstone es real, pero también los datos dicen que, a fecha de marzo de 2026, el Observatorio Volcánico de Yellowstone dice que el nivel de alerta es normal. En el Parque Nacional en los últimos días se han registrado 74 sismos en el último mes, siendo el mayor de ellos de magnitud 2.4, algo habitual para una zona con tantas fallas. Así que, a día de hoy, no hay un riesgo real de una erupción próxima del supervolcán de Yellowstone.

Teniendo en cuenta que los científicos dicen que la erupción suele suceder cada 700.000 años y la última del lugar fue hace alrededor de 600.000, con estos datos en la mano, aún quedarían otros 100.000 para que tenga lugar un acto que pondría en serio peligro a la humanidad.