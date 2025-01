El hallazgo en el Sistema Solar que lo cambia todo: la ciencia no da crédito

La ciencia no da crédito al último hallazgo en el Sistema Solar que lo cambia absolutamente todo. Habrá llegado el momento de empezar a prepararse para lo que está por llegar, de la mano de una serie de descubrimientos que nos harán conocer un poco mejor que nos depara el tiempo. Habrá llegado ese momento de empezar a prepararnos para dar un giro radical en todo lo que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que se convertirá en toda una novedad destacada.

La ciencia no da crédito

Este hallazgo en el Sistema Solar lo cambia todo

El planeta 9 podría ser una realidad. Teniendo en cuenta que Plutón ha dejado de considerarse planeta por las dimensiones de que dispone. Los científicos de la NASA parece que llevan años intentando llenar este hueco con un planeta o posible planeta que cambiaría el Sistema Solar por completo.

Tal y como nos explican desde el blog de la NASA: «En enero de 2016, los astrónomos Konstantin Batygin y Mike Brown del Instituto Tecnológico de California (Caltech) anunciaron una investigación que proporcionaba evidencia de la existencia de un planeta de aproximadamente 1,5 veces el tamaño de la Tierra en el sistema solar exterior. La existencia de este mundo distante sigue siendo teórica en este momento. Batygin y Brown en realidad no observaron ningún planeta. Este hipotético planeta del tamaño de Neptuno orbitaría alrededor del Sol siguiendo una trayectoria muy alargada, mucho más allá de Plutón. Podría tener una masa de entre 5 y 10 veces la de la Tierra y orbitar a una distancia del Sol de entre 20 y 30 veces mayor que la de Neptuno. Necesitaría entre 10.000 y 20.000 años terrestres para completar una órbita completa alrededor del Sol. Si existe, este planeta podría ayudar a explicar las órbitas únicas de algunos objetos más pequeños en el distante Cinturón de Kuiper, una región de escombros helados que se extiende mucho más allá de la órbita de Neptuno. La existencia de este mundo lejano se basa en patrones gravitacionales en el sistema solar exterior y, una vez más, el planeta sigue siendo teórico en este momento. Batygin y Brown apodaron al objeto hipotético “Planeta Nueve”. Sin embargo, la noción de un gran planeta no descubierto en el reino más allá de Neptuno se ha investigado varias veces en el último siglo, basándose en distintas líneas de evidencia. A veces también se lo conoce como “Planeta X”. La NASA no toma una postura sobre el nombre utilizado. La información de esta página incluye ambos nombres con el fin de ayudar al público a encontrarlos mediante una búsqueda en línea».

Por lo que, con los sistemas actuales y siempre intentando descubrir un poco más sobre nuestro planeta, podemos tener sobre la mesa una serie de elementos que pueden ser claves y cambiantes. Quizás el Sistema Solar no sea como siempre nos hemos imaginado, sino que tendría algunas novedades destacadas que quizás desconoceríamos.