En un desierto al sur de Israel, un arqueólogo y su equipo están desenterrando evidencias de una sociedad avanzada en la época del Salomón bíblico. La excavación arqueológica halló jeroglíficos de hace 3.200 años, una muestra de la presencia egipcia, pero muestras datadas en carbono indican que en el 1000 a.C. un pueblo culturalmente avanzado y rico operaba las minas cuando estos se fueron. Según los autores, eran edomitas.

Las muestras fueron datadas con carbono 14

El arqueólogo israelí Erez Ben-Yosef, junto a un equipo de colegas de la Universidad de California, EE.UU., comenzó a investigar las antiguas minas de cobre de Timna, en el desierto de Arava, en el año 2009.

Los investigadores enviaron las muestras de material orgánico a un laboratorio de la Universidad de Oxford para su análisis de datación por carbono 14, creyendo que se trataba de un asentamiento egipcio. Pero las muestras se dataron alrededor del 1000 aC.

Rastros un templo y jeroglíficos de hace 3.200 años, muestran que una expedición minera de Egipto estuvo allí primero. En realidad, las minas fueron más activas después, durante un vacío de poder generado por el colapso de los imperios de la región. Es en ese período que la Biblia sitúa a la monarquía israelita unida de Salomón y a su vecina del sur, Edom, un pueblo considerado pobre y de comportamientos vandálicos, según sus rivales vecinos.

En el año 1000 a. C., no había egipcios ni israelitas en la región, por lo tanto “el candidato más lógico para quien operaba las minas es Edom”, dice Ben-Yosef.

Hallazgos muestran anacronismos en la Biblia

En Timna se extraía cobre de vetas verdes de malaquita y calcocita, cuyos depósitos en arenisca son visibles hoy. También se hallaron toneladas de escoria, tiestos de hornos de fundición de cerámica, instrumentos y reliquias, los que muestran que esta fue una cultura avanzada y próspera.

Varios textiles de color rojo y azul, que los investigadores sospechaban eran romanos, por su calidad y la composición de las tintas, se dataron en las mismas fechas.

Varios huesos de camellos domesticados fueron hallados en las capas de Timna pertenecientes a un período posterior al 930 a. C., lo cual sugiere que fue en ese momento cuando los animales se introdujeron en la región. Sin embargo, la Biblia describe camellos muchos siglos antes, en la época de los Patriarcas.

“Esto no es nuevo”

El artículo publicado por Ben-Yosef en Vetus Testamentum, una revista de estudios bíblicos, lógicamente tuvo muchas respuestas. Una de las opiniones que prevalecen es que esto no es nuevo, pues la Biblia no fue escrita por un solo hombre, y los datos de un escritor posterior podrían no haber sido exactos cronológicamente. Pero también hay quienes objetan la interpretación de las muestras.

Sin embargo, el autor indicó que este no es un argumento a favor o en contra de la exactitud histórica de la Biblia, sino una crítica a su profesión. Según su opinión, reinos enteros podrían existir ante sus narices, sin que los arqueólogos notaran un rastro. Agregó que “el tesoro de las minas antiguas es la humildad”.

