Esto es lo que dicen los expertos sobre la vida en Marte: «Muy mala señal»

Los expertos hablan alto y claro sobre la vida en Marte, tiene una muy mala noticia que darnos sobre el planeta rojo que debemos conocer, antes que nada. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para darlo todo, especialmente ante una serie de detalles que son fundamentales. Tocará estar muy pendientes de lo que está por llegar y de la manera en la que tenemos que afrontarlo. Son tiempos de grandes cambios que seguramente veremos ir materializándose poco a poco.

Marte está en el punto de mira de los profesionales de la NASA. Ven en este elemento un punto de inflexión que realmente puede acabar siendo el que marque la diferencia en todos los sentidos. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que nos está esperando. Un cambio de ciclo que puede ser fundamental y que quizás hasta ahora no habíamos pensado, debemos pensar en lo peor que puede pasar, pero también en lo mejor. Especialmente si nos ponemos en consonancia con una serie de detalles que pueden ser fundamentales.

La vida en Marte es objeto de debate entre los expertos

El hecho de descubrir vida en otro planeta es algo que debemos tener en cuenta y que quizás acabe dándonos novedades destacadas. Especialmente cuando estamos ante una situación que puede acabar siendo la que marque un antes y un después en este camino que puede ser fundamental.

Estamos ante un cambio radical que puede acabar siendo el que marque el destino de la humanidad. Si se descubre vida en Marte, las implicaciones de este descubrimiento que puede cambiarlo todo. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a prepararnos ara afrontar una situación para la que debemos estar preparados.

Marte es una de las últimas fronteras de la humanidad. Estamos muy pendientes de lo que puede pasar el día que los humanos pisemos este planeta que en realidad nos puede dejar una serie de detalles o preguntas que pueden llegar a ser los que condenen a la humanidad a un vacío mayor.

Sabemos que quizás no estamos solos en el universo, pero también debemos tener en cuenta lo que nos dicen los expertos. Sabiendo que la humanidad puede tener un origen incierto, costará saber cómo habrá llegado la vida a otro planeta.

Muy mala señal o noticia puede ser este descubrimiento

De momento la vida en Marte es posible y quizás acabe siendo una realidad, pero esa vida que podemos encontrar podría acabar siendo la que marquen una serie de cambios que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Una opción que realmente puede acabar siendo la que nos afecte de lleno en un futuro no muy lejano en el que se llegará a este planeta.

La explicación de la revista especializada Tech WP pone los pelos de punta: «En el nuevo estudio, la NASA se centró en uno de los dos tipos de hielo que se encuentran en Marte. Estamos hablando de hielo de agua. Grandes cantidades se formaron a partir de nieve mezclada con polvo que cayó sobre la superficie del Planeta Rojo durante el último millón de años. Además, en Marte se puede encontrar hielo en forma de dióxido de carbono congelado. La NASA sugiere que los microbios podrían haber encontrado un hogar potencial bajo el hielo de agua en la superficie del Planeta Rojo. Utilizando modelos informáticos, los autores del estudio demostraron que la cantidad de luz solar que atraviesa el hielo de agua es suficiente para que se produzca la fotosíntesis en charcos poco profundos de agua derretida bajo la superficie del hielo».

Nick Bostrom, filósofo y profesor sueco. La Universidad de Oxford publicó hace 16 años un ensayo en la revista científica MIT Technology Review en el que analizaba las consecuencias de encontrar vida en Marte. Siguiendo las reflexiones de este profesor habría dos posibilidades: «Si se descubriera vida extraterrestre, las implicaciones dependerían de algunos detalles adicionales, en particular si se trata de un surgimiento independiente de vida o de un caso de transferencia interplanetaria (vida originada en Marte que luego llegó a la Tierra o viceversa). La vida que surge independientemente nos daría evidencia de que la vida surgió [ed. en el espacio] no es muy improbable, lo que nos permitiría concluir que el universo es probablemente bastante rico en vida – señaló el Prof. Bostrom. Otra cuestión es qué tan avanzada será la vida descubierta: si se trata sólo de unos simples procariotas, las implicaciones serían menos dramáticas que si se tratara de alguna forma de vida más avanzada. Encontrar vida más avanzada y formada de forma independiente (como describí en un ensayo de 2008) plantearía preguntas sobre el Gran Filtro; en particular, aumentaría la probabilidad de que exista vida más allá de nuestra etapa actual de desarrollo, lo que sería siniestro, añadió».