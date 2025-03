Este color no existe en la realidad: tu cerebro lo crea desde cero y así lo explican los científicos

Hay un color que no existe, los científicos explican como lo crea tu cerebro desde cero, en un cambio que quizás no esperarías. Son tiempos de apostar claramente por algunas novedades destacadas que pueden llegar a sorprendernos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de ciclo que puede ser clave. La situación será la que tengamos que poner en práctica con la ayuda de algunos elementos fundamentales. Desde cero tendremos que ver como todo cambia de la mano de un descubrimiento que nos servirá para ver cambiar todo lo que vemos y más.

Lo explican los científicos y puede llegar a ser lo que nos haga reaccionar a tiempo. Con ciertas novedades sobre la percepción de las cosas. Cada persona vive encerrada en su mundo y eso quiere decir que deberemos empezar a ver llegar una serie de cambios que pueden hacernos modificar esta percepción del mundo que nos rodea. Son días de ver llegar determinadas situaciones que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener entre manos. Toma nota de lo que pasa en tu cerebro al pensar en este color.

No existe en la realidad este color

La percepción de los colores y de la propia realidad es subjetiva, cambia en función de cada persona, por lo que, debemos tener en cuenta una serie de elementos que estarán listos para este tipo de elementos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por una serie de detalles que serán claves.

Los colores son elementos que preocupan especialmente a los expertos, dependerán de cada usuario que tengamos unos u otros en mente. Pero, lo más sorprendente, más allá de las tonalidades de cada color, más intenso, oscuro o algunos tonos que pueden llevar a confusión, hay elementos que pueden ser fundamentales.

Por lo que, quizás deberemos empezar a prepararnos para una novedad destacada que hasta el momento nunca hubiéramos imaginado que tenemos por delante. Llega un cambio de ciclo que hasta el momento nunca hubiéramos tenido en cuenta.

El color puede ser una invención de nuestro cerebro. Puede resultar un tanto preocupante, pero en cierta manera acabará siendo una antesala de algo más. Un nuevo giro que quizás hasta el momento no pensábamos que pudiéramos tener por delante. Nuestro cerebro se ha inventado este color.

Así explican los científicos como tu cerebro crea este color

Los expertos han determinado que hay un color que no existe, sino que es una creación de nuestro cerebro que debemos tener en cuenta y que puede cambiarlo todo, de una forma o de otra. La explicación que nos hace pensar en ese cambio de color que debemos tener en cuenta nos sorprenderá.

Tal y como nos explican en la revista Re-Edition: «En primer lugar, es fundamental reconocer que el color magenta es simplemente una ilusión creada por nuestros ojos. Este color, una mezcla de púrpura, rojo y carmesí, es muy único en el sentido de que no aparece en el espectro visible de la luz y carece de una longitud de iluminación que corresponda a ese color específico. Además, se percibe física y psicológicamente como una mezcla de rojo y azul. Como resultado, técnicamente, el color magenta no existe. Es posible crear colores secundarios combinando los tres colores de diferentes maneras. Una combinación de azul y rojo, por ejemplo, produce viola. La forma en que funciona es que cuando el ojo detecta la estimulación de los receptores rojos y azules, el cerebro también detecta la ausencia de verde. Esto es importante no solo para poder interpretar los colores al instante, sino también para permitir que el cerebro corrija las diversas temperaturas de color. Podemos ver colores que no existen en la realidad gracias a este proceso. Usando esta información sobre cómo funcionan nuestros ojos e imaginándolos en colores primarios o secundarios, podemos saturar los conos correspondientes y así bloquear otras señales. Observar el color opuesto en la rueda de colores resultará en un color saturado, un color de la imaginación».

La experta Kristen O’neel afirma que: «En luz, las tres primarias son rojo, verde y azul. Y cuando los combinas todos juntos, obtienes luz blanca. En los pigmentos, los tres primarios son rojo, amarillo y azul. Y cuando los combinas todos juntos, te marrón o negro. Obviamente, algunos cambios ocurren de la luz a materiales como la pintura. Y no entraremos en la física de eso hoy, pero es bueno ser consciente de ello- En los buscadores de color, comunes en las computadoras, están muy limitados al espectro de color visible, además del magenta. Y luego los tonos añaden valores al volverse más claros u oscuros a partir de ahí. Notarás que el mundo tiene muchos más colores que esos buscadores de color. No son buenos en los combos. Me gusta la diferencia entre el gris hecho de verde + rojo, y el gris de naranja + azul. Como pintor, más a estos colores a medida que los mezclas y los usas. La pintura a continuación está hecha de tres tubos de pintura: naranja cadmio, azul brillante y blanco titanio».