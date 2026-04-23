España en alerta por la aparición de un tiburón de 10 metros a 1 kilómetro de la costa catalana: científicos avisan de que el problema ha empezado

La aparición de un tiburón de 10 metros a 1 kilómetro de la costa catalana pone en alerta a media España. Los científicos lanzan un importante aviso ante un problema que ha empezado a ser preocupante. Sin duda alguna, deberemos estar muy pendientes de unos cambios que pueden asustarnos, en especial si seguimos las indicaciones de los expertos que no dudan en lanzarnos una importante advertencia.

El mar está cambiando, no es el mismo, en el que nos bañábamos hace unos años. Lo podemos notar, nada más entrar en él, sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que realmente cada elemento cuenta. Una novedad esencial que puede acabar siendo lo que nos hará pensar en una serie de elementos que pueden acabar marcando estos días de playa que en nada serán una realidad. Los expertos no dudan en alertar por la aparición de un tiburón de nada más y nada menos que 10 metros muy cerca de la costa.

Científicos avisan de que el problema no ha hecho más que empezar

En esta época del año tendremos que prepararnos para descubrir algunos elementos que, sin duda alguna, pueden acabar de ser preocupantes. Una novedad que podría convertirse en la antesala de algo más, en especial, cuando tenemos en cuenta un tiempo que parece que se modifica por momentos.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con ciertos detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber en primera persona qué es lo que puede pasar en un mar que cada vez está a una temperatura superior, con lo cual, acabará siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada elemento cuenta.

Estos científicos que han descubierto unos cambios destacados en el fondo de un mar que puede acabar siendo un caldo de cultivo para determinadas situaciones que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Habrá llegado el momento de conseguir ver un cambio de tendencia que puede ser el que traiga a nuestras costas un animal tan peligroso como un tiburón de más de 10 metros.

Aparición de un tiburón de 10 metros a 1 kilómetro de la costa

No es extraño en estos tiempos que corren ver determinados animales marinos cerca de la costa. Estaremos pendientes de un giro importante radical que puede convertirse en un problema, a medida que llegamos a unos números que son del todo inesperados.

Frente a la costa mediterránea del municipio de Port-La Nouvelle, en el sur de Francia, los pescadores el sábado (18. Abril) descubrió un tiburón de unos diez metros de largo. Según el periódico «L’Independant», el animal apareció a menos de un kilómetro de distancia.

Los expertos de Sotamarsharktour nos explican en su blog que: «El tiburón peregrino (Cetorhinus maximus) es el pez más grande que habita en el Mediterráneo. Es una especie filtradora. Puede alcanzar una talla máxima de 12 m. Es una especie ovovivípara; pudiendo dar a luz hasta 6 crías de aprox 150 cm al nacer.El tiburón peregrino es pelágico pero también puede ocasionalmente acercarse a la costa. A pesar de su gran tamaño y peso (hasta 7 Tn) el tiburón peregrino puede saltar fuera del agua (“breaching”) a gran velocidad (3,m/s); pudiendo realizar saltos dobles, triples e incluso cuadruples (Ruud et al.2020). Para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se trata de una especie amenazada en el Mediterráneo y clasificada como vulnerable. Se trata de una especie protegida según el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La información que se tiene sobre esta especie en el Mediterráneo es escasa. En el Golfo de León y en la costa norte de Cataluña y en las aguas que se extienden hacia el este se concentran la mayoría de los tiburones peregrinos año tras año. Esto se debe a que en esta zona se produce una explosión de producción primaria en primavera».

Siguiendo con la misma explicación: «Lo que significa alimento para el tiburón peregrino. Por lo tanto las aguas del norte de Cataluña parecen tener un papel muy importante para la especie durante la primavera y además podría coincidir con la época de celo. Este estudio se hace en colaboración con el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural) y con la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona».