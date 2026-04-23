Conmoción por el vídeo de un niño llamando al caimán Enrique para lavarle los dientes: es inaudito y la gente no lo entiende

Un vídeo grabado en una zona rural ribereña de Colombia se ha vuelto viral en redes sociales al mostrar a un niño identificado como Heimer cepillando los dientes de un caimán, bautizado con el nombre de Enrique, con total tranquilidad. En el vídeo llama la atención cómo el reptil sale del agua y permanece inmóvil mientras le limpian los dientes.

La escena ha generado asombro y miles de reacciones de personas en redes sociales por la aparente confianza que hay entre el animal y el menor, que llega a referirse al caimán como su «mejor amigo». A pesar de ello, especialistas en la fauna silvestre recuerdan el alto riesgo de este tipo de conductas, recordando que los caimanes son animales salvajes y pueden reaccionar de forma impredecible en cualquier momento.

Con el vídeo, nace la preocupación de una ausencia total de autoridades ambientales o supervisión institucional en un área rural cercana a una zona de agua en Colombia. Hasta el momento, no hay conocimiento de que las autoridades locales hayan comenzado una investigación sobre el caso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KM (@km_newspty)

Teorías acerca del vídeo del caimán

El comportamiento del caimán en el vídeo ha sido objeto de estudio por especialistas, ya que está en duda que la reacción del animal sea natural, señalando que los movimientos observados no coinciden con los patrones biológicos habituales de los caimanes. Mencionan anomalías como retrocesos de carácter, generando múltiples teorías.

Algunas hipótesis afirman que existiera la posibilidad de una manipulación externa fuera del encuadre de la cámara, el uso de un animal inerte o incluso la intervención de herramientas de inteligencia artificial para recrear la escena.

«Llegó empujado y se va jalado»; «esa vaina está más muerta que mis ganas de volver con mi ex»; «la inocencia de los niños» o «qué peligro que le pase algo grave», son algunos de los comentarios que se pueden leer.