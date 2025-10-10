Encuentran el lugar exacto donde está el octavo continente de la Tierra y os científicos no dan crédito

El octavo continente de la Tierra ya tiene su ubicación, los científicos han dado con el lugar exacto en el que se encuentra. Tendremos que estar preparados para afrontar una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante. Tocará ver qué es lo que puede esperarnos en unas jornadas en las que todo es posible. Tenemos por delante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán la diferencia en muchos aspectos.

La sociedad geológica americana ha publicado un artículo en el que se explica la llegada de un nuevo continente. Tal y como dicen los expertos: Nick Mortimer es el experto que explica que: «Una región de 4,9 Mkm2 del suroeste del Océano Pacífico está formada por una corteza continental. La región tiene una batimetría elevada en relación con la corteza oceánica circundante, rocas diversas y ricas en sílice, y una estructura de corteza relativamente gruesa y de baja velocidad. Su aislamiento de Australia y su gran área apoyan su definición como un continente: Zelanda. Zealandia era anteriormente parte de Gondwana. Hoy en día está sumergido en un 94 %, principalmente como resultado del adelgazamiento generalizado de la corteza del Cretácico Superior que precede a la ruptura del supercontinente y el consiguiente equilibrio isostático. La identificación de Zealandia como un continente geológico, en lugar de una colección de islas continentales, fragmentos y rebanadas, representa más correctamente la geología de esta parte de la Tierra. Zealandia proporciona un nuevo contexto en el que investigar los procesos de ripsión, adelgazamiento y ruptura continental».

Siguiendo con la misma explicación: «Donde la corteza oceánica atiga a la corteza continental, varios tipos de límites continente-océano (COB) definen los bordes naturales de los continentes (Fig. 1; Eagles et al., 2015). A pesar de su gran área, Groenlandia se considera sin controversia y correctamente como parte de América del Norte. Esto se debe a que, a pesar de que la corteza oceánica interviene entre el sur de Groenlandia y Labrador y la isla de Baffin, la geología continental de América del Norte es continua a través del estrecho de Nares entre el norte de Groenlandia y la isla de Ellesmere (Pulvertaft y Dawes, 2011). Los límites de las placas tectónicas, con o sin corteza oceánica intermedia, proporcionan la base para los límites continente-continente entre África y Eurasia, y América del Norte y del Sur. El área grande es una parte inherente de la definición de un continente sensu stricto (Neuendorf et al., 2005). Cogley (1984) definió América Central (1,3 Mkm2), Arabia (4,6 Mkm2) y la Gran India (4,6 Mkm2) como continentes modernos. Este esquema no se ha adoptado en general, probablemente porque América Central (el bloque Chortis) es una parte de América del Norte desplazada, y Arabia e India se están transfiriendo a, y ahora son contiguas con, Eurasia y han definido claramente COBs en el Mar Rojo y el Océano Índico (Fig. 1). Por lo tanto, los seis continentes geológicos comúnmente reconocidos (África, Eurasia, América del Norte, América del Sur, Antártida y Australia) no solo son grandes, sino que también están aislados espacialmente por características geológicas y/o batimétricas».