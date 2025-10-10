España parte como una de las favoritas en el Mundial de caza de Polonia

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha confirmado la convocatoria oficial del equipo que representará a España en el XLV Campeonato del Mundo de San Huberto, que se celebrará del 15 al 19 de octubre en la localidad polaca de Pińczów.

El combinado nacional, integrado por los campeones y subcampeones de España de 2025, afronta esta cita como una de las selecciones favoritas al podio en las tres categorías, gracias al excelente nivel técnico de sus deportistas y al gran momento que vive la modalidad en nuestro país.

En la categoría de hombres, España estará representada por Pablo García Ferrero, de Castilla y León, con su perro Enko Valle del Zamudia, y por Carlos Tiburcio Grajera, de Extremadura, acompañado de Claus do Lugar Vello.

En la categoría de damas, competirán las extremeñas María Fernández Ortiz, con Pikta de Gouyre, y Laura Corbacho Gómez, con Tupa del Pilar de Tiza. Finalmente, en la categoría de levantadores, el equipo estará formado por José María Valera Trujeda, de Cantabria, con su perro Otto, y Josu Bernaras Oiartzabal, de Euskadi, con Bullgorri Trepa.

Todos ellos se ganaron su plaza en el pasado Campeonato de España de San Huberto, celebrado en Maella (Zaragoza) del 26 al 28 de septiembre, una edición histórica que reunió a 108 participantes, récord absoluto de participación en la modalidad.

España afronta este Mundial con ilusión y con el objetivo de mantener su presencia entre las potencias internacionales del San Huberto, una disciplina que combina el trabajo técnico del cazador y su perro en el campo con la ética, la deportividad y el respeto por la naturaleza.

La Real Federación Española de Caza agradece el apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD), de las federaciones autonómicas y de sus patrocinadores oficiales —Browning, Winchester, Miroku y Legia—, cuyo respaldo es clave para seguir impulsando el crecimiento de la caza deportiva española dentro y fuera de nuestras fronteras.

Convocatoria de España para el Mundial

Hombres:

Carlos Tiburcio Grajera (Extremadura) con Claus do Lugar Vello

Pablo García Ferrero (Castilla y León) con su perro Enko Valle del Zamudia

Damas:

María Fernández Ortiz (Extremadura) con Pikta de Gouyre

Laura Corbacho Gómez (Extremadura) con Tupa del Pilar de Tiza

Levantadores: