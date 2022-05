Algunos estudios de estos últimos años permiten suponer que existirían más de 30 civilizaciones inteligentes en la vía Láctea. La idea de que los terrícolas compartimos la galaxia con extraterrestres inteligentes sorprende a muchos. Pero los científicos creen que así es.

La ciencia manejaba la conocida Ecuación de Drake para estimar la cantidad de civilizaciones que pueblan la galaxia. Esta ecuación ha sido base de algunas hipótesis pero no alcanzaba para atender a las expectativas de los investigadores.

Un estudio publicado en The Astrophisical Journal, cambia la perspectiva del efoque. La publicación se titula The Astrobiological Copernican Weak and Strong Limits for Intelligent Life ofrece otras herramientas para acercarse al problema. La base es el supuesto de que la vida inteligente en otros planetas se formó del mismo modo que en la Tierra. En función de esa información, los investigadores han estimado el número de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia: treinta.

¿Hay mundos más avanzados que el nuestro más allá de la Tierra?

Los científicos llevan años intentando localizar vida inteligente más allá de la Tierra. Hasta ahora, todo se reduce a cálculos y estimaciones, pero no hay constataciones ni certezas.

Algunos investigadores consideran que la búsqueda por el sistema actual requeriría de la participación de una civilización inteligente extraterrestre en el envío de mensajes. Si esto no ocurre, la búsqueda está condenada a fallar.

Por su parte, muchos científicos se muestran temerosos de enviar mensajes a posibles mundos extraterrestres que puedan ser más avanzados que nosotros. Otros consideran que si este miedo es compartido por los alienígenas, jamás las civilizaciones se encontrarían, porque ninguna daría el primer paso de enviar un mensaje.

La teoría de juegos

El astrofísico Eamonn Kerins, experto en exoplanetas y un buscador eterno de civilizaciones alienígenas, opina que las búsquedas están mal enfocadas. Y propone un nuevo modelo a partir de la teoría de juegos.

El científico considera que los investigadores deberían enfocar la mirada hacia planetas que cumplan con dos condiciones. La primera es que sean habitables. La segunda es que existan posibilidades que de existan en ellos civilizaciones con tecnología similar o superior que la muestra. La base es que si ambas civilizaciones saben que pueden detectarse mutuamente y quieren encontrarse, las probabilidades de reconocerse son mayores.

La búsqueda de vida extraterrestre exige cooperación mutua. Si una de las dos no tiene interés, será prácticamente imposible que se establezca contacto. Además, si hay civilizaciones más avanzadas que la de la Tierra, probablemente ya lo sabrán todo sobre nosotros. Quizás no hayan tenido la voluntad de visitar la Tierra, o lo hayan hecho sin que los terrícolas lo hayan percibido.

