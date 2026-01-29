Descubren organismos capaces de generar una forma de vida desaparecida hace millones de años
Una forma de vida desaparecida hace millones de año ha aparecido a través de unos organismos recién descubiertos. La vida en el planeta Tierra no siempre ha sido de la misma manera, ha habido episodios de todo tipo, pero también momentos en los que nos han descubierto algunos organismos que lo cambian todo. Es importante saber que hay animales que desaparecen cada año, con lo cual las futuras generaciones, sólo tendrán un registro en imágenes y algunos datos, pero no podrán examinarlos por completo.
En la actualidad podemos estudiar las especias que habitaron la tierra en el pasado con la ayuda de algunos registros fósiles que nos han dado más de una sorpresa del todo inesperada. A la hora de conocer un poco mejor qué es lo que podemos descubrir de una vida que apareció en este planeta hace millones de años. Los descubrimientos de este tipo de elementos han acabado siendo los más destacados de este tiempo. De una manera que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante, de una manera que ha sido descubierto un organismo capaz de generar una forma de vida que no encaja dentro de las actuales.
Hace millones de años existió esta forma de vida
La naturaleza que nos rodea no es fija, no es una fotografía que tenemos por delante y que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Sino que más bien, estaremos ante una serie de cambios y de peculiaridades que pueden acabar de darnos alguna que otra sorpresa inesperada en estos tiempos que tenemos por delante.
Es hora de conocer esta forma de vida que existió hace millones de años y hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que hasta la fecha no pensábamos que estuviese a punto de llegar en estas jornadas que puede acabar de trasladarnos al pasado más auténtico.
Esta nueva especie que ha sido descubierta, sin duda alguna, se ha convertido en la antesala de algo más. De una serie de situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, con ciertos elementos que hasta el momento no sabíamos.
Hace millones de años existió una especie que a día de hoy no existe, pero parece que está volviendo a aparecer. La naturaleza puede ser mágica en algunos aspectos que quizás deberemos tener en consideración.
Este descubrimiento pone sobre la mesa organismos capaces de generar vida
Un organismo que es capaz de generar vida por sí mismo, es algo que quizás nos acabará sorprendiendo a través de este importante descubrimiento que tenemos por delante. Una vuelta al pasado que puede ser clave en estos días que tenemos por delante. La naturaleza nos hace descubrir algunos detalles esenciales.
Tal y como nos explican los expertos de Discovermagazine: «Cuando los prototaxites vivían desde el Siluriano tardío hasta el Devoniano tardío (hace unos 420 a 370 millones de años), eran los organismos terrestres más grandes antes de ser superados por árboles más altos: algunas prototaxitas crecieron hasta tener 8 metros (26 pies) de altura. El primer fósil de prototaxites fue recogido en 1843, pero desde entonces, los científicos han estado inciertos sobre su posición en el árbol de la vida. Si bien los organismos no encajan en la misma clasificación que los grupos de algas o las plantas terrestres, contienen algunas características que recuerdan a los hongos. Por ejemplo, pueden haber subsistido en materia orgánica muerta o en descomposición (lo que los convierte en saprótrofos, al igual que la mayoría de los hongos). Los fósiles de prototaxitas también contienen masas entrelazadas de tubos, otro rasgo que llevó a algunos científicos a creer que eran hongos».
Siguiendo con la misma explicación: «Los investigadores también crearon un modelo de aprendizaje automático para identificar las huellas dactilares químicas de las prototaxitas, que se compararon con las de los hongos y otros cinco grupos de organismos conservados en el Rhynie chert. Este modelo reconoció de manera confiable los prototaxites como un grupo separado, y un análisis posterior reveló un contraste químico entre estos organismos y hongos; los hongos fosilizados del Rhynie chert tenían compuestos derivados de la quitina y el glucano (moléculas clave en los hongos), pero estos estaban completamente ausentes en el fósil Prototaxites taiti. Con este conocimiento actualizado de la estructura y la composición molecular de las prototaxitas, los investigadores concluyeron que los organismos extintos están asociados con un linaje desconocido de vida multicelular. «Como investigadores anteriores han excluido las prototaxitas de otros grupos de grandes vidas complejas, llegamos a la conclusión de que las prototaxitas pertenecían a un linaje separado y ahora completamente extinto de vida compleja», dijo la coautora Laura Cooper, estudiante de doctorado de la Universidad de Edimburgo. «Las prototaxitas, por lo tanto, representan un experimento independiente que la vida hizo en la construcción de organismos grandes y complejos, que solo podemos conocer a través de fósiles excepcionalmente conservados».
