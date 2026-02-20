El asteroide 2024 YR4 pone a los astrónomos en alerta: podría causar el mayor impacto jamás registrado

Podría causar el mayor impacto jamás registrado el asteroide 2024 YR4, los astrónomos se ponen en alerta ante lo que puede pasar. Nos hemos quedado con un nombre que realmente pone ya los pelos de punta, un elemento que viene de lejos y que podría acabar siendo uno de los que marque para siempre la historia de la humanidad. Conocemos el riesgo de este tipo de objetos interestelares que pueden darnos información de una parte del universo que desconocemos, pero quizás hasta ahora no sabíamos el potencial que tienen.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante, sobre todo ante las últimas pruebas que nos sumergen de lleno en una serie de cambios destacados. Es hora de apostar claramente por un estudio que realmente puede ser premonitorio. Como si fuera una de las muchas películas de Hollywood que detallan el final de la humanidad, es hora de saber qué puede pasar en estos días que siguen a la llegada de un asteroide que amenaza el futuro de la humanidad.

Podría causar el mayor impacto jamás registrado

El mayor impacto jamás registrado podría llegar con una serie de elementos que pueden convertirse en una dura realidad. Un cambio de ciclo que, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con estas novedades que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de apostar claramente por una situación que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Este asteroide puede acabar siendo el que cause el mayor impacto jamás registrado. Una posible catástrofe que los expertos siguen de cerca. Marcando la trayectoria de aquellos objetos que, por su velocidad y seguimiento, pueden chocar con la Tierra.

Pero no sólo los que llegarán en estos días, sino que también podemos estar ante un elemento que puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno y acabará marcando una diferencia significativa.

El año de su descubrimiento y esa combinación de letras y de números quizás no los olvidemos, pueden ser la antesala de algo más terrible contra lo que deberemos empezar a luchar.

Los astrónomos están en alerta ante la llegada del asteroide 2024 YR4

El asteroide YR4 llega a la Tierra activando las alertas de los astrónomos ante lo que está a punto de pasar. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, a una velocidad enorme. Con ciertos detalles que serán esenciales en estos días.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «No fue hasta finales de 2024 cuando 2024 YR4 fue detectado. Y dada su importancia, este peligroso asteroide ha sido objeto de seguimiento exhaustivo por parte de observatorios y agencias de todo el mundo. Y cómo no, NASA incluida. Según los cálculos orbitales, su trayectoria se encuentra en línea recta a una más que probable colisión con la luna. Y es que, tal y como ha informado el portal especializado IFLScience, su tamaño es enorme, muy similar a un edificio de quince plantas y, por si esto fuera poco, viaja a toda velocidad. Una ocasión única para observar una colisión a gran escala sobre un cuerpo sin atmósfera».

Siguiendo con la misma explicación: «La relevancia del fenómeno no se limita a su susodicha espectacularidad. Las estimaciones apuntan a que un impacto de estas características no se ha producido en la Luna en al menos 5.000 años. Esto significa que la humanidad podría presenciar, por primera vez, un acontecimiento de esta magnitud con tecnología capaz de medir cada fase del proceso. El choque, eso sí, dejaría una huella permanente en la superficie lunar, creando un nuevo cráter visible durante generaciones».

Una fecha que debemos guardar en el calendario para ver llegar un cambio destacado en este satélite que nos acompaña: «Ya hay una fecha para tal colisión: el 22 de diciembre de 2032. Ese día y tras más de ocho años de espera desde su descubrimiento, el asteroide 2024 YR4 chocaría contra la luna tras viajar a 48.000 kilómetros por hora. Su enorme tamaño -que según cálculos científicos podría llegar a los 60 metros de diámetro-, liberaría en el momento de la explosión una energía de 8 megatones. ¿Y qué significa esto? que se trata de una fuerza jamás nunca antes registrada por cualquier explosión nuclear que hayamos podido contemplar. Andrew Rivkin, investigador de la Johns Hopkins University, ha sido tajante: “Es el mayor impacto que ha presenciado el ser humano”. Lo que denota la excepcionalidad de este fenómeno único».