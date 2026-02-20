Los expertos, desconcertados: encuentran material genético que podría ser más antiguo que la vida e la Tierra

Han encontrar el material genético que hasta la fecha podría ser el más antiguo que implica conocer el origen de la vida en la Tierra, los expertos están desconcertados. Conocer ese minuto uno de una evolución que nos llevará a vivir unos años en los que quizás nadie hubiera imaginado que tendríamos que tomar parte de algunos detalles esenciales. La historia se ha visto respaldada por una tecnología que permite obtener un retrato casi perfecto de aquellos años en los que la vida empezó en este planeta.

El ser humano y el resto de los animales y seres vivos que nos acompañan en este viaje, pueden acabar de darnos algunas peculiaridades que pueden ser claves. Esta evolución de la vida en el planeta parte de un momento inicial que, sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que estamos en posesión de un material genético que puede arrojar luz sobre el origen de la vida en nuestro planeta. Algo que realmente podría cambiarlo todo por completo, con ciertas novedades destacadas que pueden hacer posible lo imposible. Es hora de saber un poco más qué nos espera en este planeta que parece que nos va dando, poco a poco algunas respuestas.

Los expertos están desconcertados

Parece una película de ciencia ficción, pero forma parte de un reciente estudio en el que nos damos cuenta de lo que puede pasar con algunas peculiaridades que van llegando a toda velocidad y que, sin duda alguna, nos van dando pistas de un pasado muy lejano.

Somos conscientes de la suerte que tenemos de estar viviendo en un momento histórico que nos permite saber mucho más del pasado. De esos días en los que descubrimos qué es lo que había detrás de estos detalles que, sin duda alguna, pueden acabar siendo esenciales.

Con lo cual, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en el pasado que podremos empezar a pensar en un origen tan lejano que nos costará creer lo que puede pasar en estos días. Será el momento de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar al ver que este origen de la vida está cada vez más cerca.

Podríamos conocer esas llaves, estos elementos, imprescindibles para llegar a estos días que estamos viviendo. Volver al pasado genético de nuestra especie y de todas las que habitan este lugar.

Encuentran un material genético que podría ser más antiguo que la vida en la Tierra

Este material genético se ha convertido en uno de los que desconcierta totalmente a unos científicos que parece que se enfrentan a una serie de peculiaridades que debemos empezar a ver llegar a nuestro planeta. Un estudio reciente nos hace replantearnos la evolución de la vida, tal y como la conocemos.

Un artículo publicado en la revista Cells genomics nos dice que: «El estudio de la historia evolutiva temprana proporciona un relato de cómo surgieron por primera vez las características fundamentales de la vida tal como la conocemos. El análisis filogenético es un método poderoso en el estudio de la evolución temprana porque utiliza evidencia molecular que ha sido heredada de los propios organismos antiguos. Aquí, describimos un tipo importante pero poco estudiado de familia de proteínas, paralogos universales, que retienen señales filogenéticas de eventos evolutivos anteriores al último ancestro común universal de la vida, ofreciendo una ventana única a la evolución temprana. Examinamos los recientes avances en el estudio de los paralogos universales y discutimos cómo las herramientas computacionales emergentes mejoran nuestra capacidad de usar estas familias de proteínas para describir las primeras etapas de la evolución con mayor detalle y precisión. Dicha investigación mejorará en gran medida nuestra comprensión de cómo surgió la vida y posteriormente evolucionó en la Tierra antigua».

Siguiendo con la misma explicación: «Toda la vida existente en la Tierra desciende de un último antepasado común universal (LUCA) que vivió hace aproximadamente cuatro mil millones de años.1,2 El LUCA es el organismo más antiguo al que se puede acceder a través de la inferencia filogenética.3,4 En los últimos 25 años, numerosos estudios han tratado de reconstruir el genoma o proteoma del LUCA.2,5,6,7,8,9 Aunque estas reconstrucciones difieren en el conjunto exacto de genes específicos o familias de proteínas que asignan al LUCA,10,11 lo representan consistentemente como un organismo celular relativamente complejo.11,12,13

Las familias de proteínas conservadas involucradas en el transporte de membranas y la bioenergética de membrana sugieren que el LUCA era un organismo celular con una membrana funcional.14 La conservación similar de la ARN polimerasa, las múltiples polimerasas de reparación de ADN y otras enzimas de procesamiento de ADN sugiere además que poseía un genoma de ADN,15,16,17 aunque la falta de una enzima de ADN polimerasa replicativa universal ha llevado a algunos investigadores a argumentar que el LUCA tenía un genoma basado en ARN18,19 o un genoma híbrido de ADN/ARN.20 El LUCA también parece haber codificado un sistema de traducción casi completo similar a los que se ven en toda la biosfera hoy en día, incluido un ribosoma completo,21,22 el código genético canónico,23,24,25 y proteínas relacionadas con la traducción del núcleo.16,26

Aunque el metabolismo biosintético del LUCA es menos bien entendido, los análisis filogenéticos han demostrado que probablemente poseía enzimas que sintetizan o interconverten nucleótidos, aminoácidos y azúcares27 e insinúan una ruta rudimentaria de fijación de carbono.28 El metabolismo energético del LUCA también está mal restringido por estudios genómicos comparativos, aunque la presencia de una ATP sintasa29,30 indica que ya se estaban generando y utilizando gradientes de protones para sintetizar ATP. Investigaciones recientes también sugieren que el LUCA puede haber ejecutado la vía de acetogénesis anaeróbica al revés como un metabolismo energético.2 El LUCA, por lo tanto, representa un organismo celular con un sistema genético tripartito completo y un metabolismo complejo. Las etapas evolutivas que preceden a la LUCA deben haber visto el desarrollo de casi todos estos sistemas moleculares centrales que son fundamentales para la vida celular. Un relato preciso de la historia evolutiva antes de la LUCA es, por lo tanto, primordial para nuestra comprensión de cómo la vida tal como la conocemos tomó forma por primera vez».