Los científicos lo dejan claro: la Tierra tiene 4.500 millones de años y este es el motivo por el que no vamos a acabar con ella

La idea de que la Tierra está al borde de la desaparición total forma parte del imaginario colectivo contemporáneo. Sin embargo, desde una perspectiva geológica, la Tierra ha demostrado una resiliencia extraordinaria a lo largo de sus 4.500 millones de años de historia. Frente a crisis climáticas, impactos de meteoritos y extinciones masivas, el planeta ha continuado su curso. Con 200.000 años de existencia, representa una fracción mínima en esa escala temporal. Por eso, muchos científicos sostienen que, aunque nuestra civilización enfrenta riesgos reales, el planeta como sistema físico difícilmente desaparecerá por nuestra culpa.

El geólogo José Luis Barco, licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Zaragoza y fundador de Paleoymás, explica a National Geographic que la vida brota con sorprendente facilidad y que la Tierra ha superado episodios mucho más devastadores que los actuales. «Si condensáramos la historia del planeta en un año, la humanidad aparecería en la noche del 31 de diciembre. Esa analogía ayuda a comprender la magnitud del tiempo geológico y la capacidad de recuperación del planeta», menciona Barco. Tras la pandemia de la Covid, la reducción temporal de la actividad humana permitió observar fauna regresando a espacios urbanos, recordándonos que los ecosistemas responden cuando disminuye la presión. «El planeta continuará, aunque no necesariamente en condiciones favorables para nosotros», advierte el geólogo.

Según científicos, la Tierra tiene 4.500 millones de años y de momento no desaparecerá

La geología demuestra que la Tierra ha atravesado al menos cinco grandes extinciones masivas antes de la actual crisis de biodiversidad. El impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios liberó una energía cientos de miles de veces superior a la bomba de Hiroshima y, aun así, la órbita terrestre no se alteró.

Para Barco, este dato ilustra que los fenómenos capaces de destruir completamente el planeta serían de origen extraterrestre, como un impacto colosal o un cambio radical en el Sol. «Desde esta perspectiva, el planeta sobrevivirá porque su estructura física y dinámica interna no dependen de la actividad humana», comenta el profesional.

Los continentes seguirán desplazándose, los volcanes continuarán en erupción y la tectónica de placas mantendrá su ritmo durante millones de años. «La Tierra no está en peligro existencial por nuestras acciones; lo que sí está en riesgo es el equilibrio del ecosistema que sostiene nuestra civilización», asegura el licenciado en Ciencias Geológicas.

¿Qué impacto produce la crisis de biodiversidad en la Tierra?

Aunque el planeta persistirá, numerosas especies podrían no hacerlo. El Centro para la Diversidad Biológica advierte que el cambio climático representa la amenaza más grave para la vida en la Tierra en la historia humana.

«Si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan en la trayectoria actual, podría extinguirse más de un tercio de las especies antes de 2050 y hasta el 70% hacia finales de siglo», afirman los expertos.

Si bien estas cifras no implican la destrucción del planeta, generan una transformación drástica de los ecosistemas. En este sentido, insisten en que la pérdida masiva de biodiversidad alteraría cadenas alimentarias, ciclos del agua y suelos fértiles.

A largo plazo, la vida reaparecería y evolucionaría en nuevas formas, como ha ocurrido tras extinciones anteriores. Sin embargo, el impacto para las sociedades humanas sería profundo e inmediato.

El cambio climático en la salud humana: un riesgo creciente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene claro que el cambio climático es una amenaza fundamental para la salud humana. En este sentido, fenómenos extremos como olas de calor, tormentas e inundaciones aumentan la mortalidad y favorecen la propagación de enfermedades infecciosas.

«Además, las alteraciones en los sistemas alimentarios incrementan la inseguridad nutricional y agravan desigualdades sociales», sostienen las autoridades. A su vez, indican que la crisis climática actúa como multiplicador de amenazas: deteriora el acceso al agua limpia, afecta la calidad del aire y debilita los sistemas sanitarios.

Como consecuencia, las poblaciones más vulnerables (niños, personas mayores, comunidades pobres o desplazadas) sufren de manera desproporcionada sus efectos. En este contexto, la pregunta no es si la Tierra sobrevivirá, sino si nuestras condiciones de vida seguirán siendo habitables y equitativas.

El antropocentrismo y la percepción del riesgo climático

Nuestra visión suele ser antropocéntrica. Es decir, tendemos a interpretar cualquier alteración ambiental como un peligro absoluto porque amenaza nuestro bienestar. Sin embargo, desde la escala del tiempo profundo, los cambios actuales son un episodio más en la larga historia planetaria.

En definitiva, el planeta sobrevivirá porque ha demostrado una capacidad de adaptación que supera cualquier crisis provocada por una sola especie. Solo fenómenos cósmicos de magnitud extraordinaria podrían poner en riesgo su existencia física.

No obstante, el desafío actual es preservar la biodiversidad y la salud humana en un contexto de cambio climático acelerado. Por lo tanto, resulta clave entender esta diferencia para actuar con responsabilidad, consciencia ambiental y respeto por los recursos naturales.