Hallazgo inédito de la NASA: encuentran una nueva Tierra similar a nuestro planeta que podría ser habitable

La NASA encuentra un hallazgo inédito

El universo es la última gran frontera a la que se enfrenta el ser humano. Con una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que realmente todo puede ser posible.

La NASA nos explica lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta el momento no pensábamos que sería una realidad.

Tenemos por delante un desafío enorme al descubrir qué es lo que puede pasar, con algunas novedades que pueden convertirse en un extra de buenas sensaciones. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera muy diferente. Este tipo de descubrimientos nos acercan cada vez más a una serie de cambios que pueden ser esenciales.

Una nueva Tierra similar a nuestro planeta puede ser habitable

Tal y como nos explican los expertos de la NASA: «Los científicos continúan extrayendo datos recopilados por el Telescopio Espacial Kepler de la NASA, retirado en 2018, y continúan aparando sorpresas. Un nuevo documento revela lo último: un posible planeta rocoso ligeramente más grande que la Tierra, que orbita una estrella similar al Sol a unos 146 años luz de distancia. Es probable que el período orbital del planeta, que figura como «candidato» pendiente de mayor confirmación, sea similar al de la Tierra, alrededor de un año. El planeta HD 137010 b también podría caer justo dentro del borde exterior de la «zona habitable» de su estrella, la distancia orbital que podría permitir que el agua líquida se forme en la superficie del planeta bajo una atmósfera adecuada. Los planetas que orbitan otras estrellas se conocen como «exoplanetas». Y este podría convertirse en el primer exoplaneta con propiedades similares a las de la Tierra que, desde nuestro punto de vista, cruza la cara de una estrella similar al Sol que está lo suficientemente cerca y lo suficientemente brillante para observaciones de seguimiento significativas».

Siguiendo con la misma explicación: «Ahora las malas noticias. La cantidad de calor y luz que un planeta así recibiría de su estrella es menos de un tercio de lo que la Tierra recibe del Sol. Aunque de un tipo estelar similar a nuestro Sol, la estrella, HD 137010, es más fría y más tenura. Eso podría significar una temperatura de la superficie planetaria no superior a menos 90 grados Fahrenheit (menos 68 grados Celsius). En comparación, la temperatura media de la superficie en Marte es de aproximadamente menos 85 grados Fahrenheit (menos 65 grados Celsius). El planeta HD 137010 b también necesitará observaciones de seguimiento para ser promovido de «candidato» a «confirmado». Los científicos de exoplanetas utilizan una variedad de técnicas para identificar planetas, y este descubrimiento proviene de un solo «tránsito», solo una instancia del planeta que cruza la cara de su estrella en una especie de eclipse en miniatura, detectada durante la segunda misión de Kepler, conocida como K2. Incluso con un solo tránsito, los autores del estudio pudieron estimar el período orbital del planeta candidato. Rastrearon el tiempo que tardó la sombra del planeta en moverse a través de la cara de la estrella, en este caso 10 horas, mientras que la Tierra tarda alrededor de 13, y luego la compararon con los modelos orbitales del propio sistema. Aún así, aunque la precisión de esa sola detección es mucho mayor que la mayoría de los tránsitos capturados por telescopios espaciales, los astrónomos necesitan ver estos tránsitos repetirse regularmente para confirmar que son causados por un planeta real».