Cometas visibles en marzo 2026: cuáles son y cómo localizarlos

Entendemos los cometas como una especie de viajeros por el espacio, que aparecen en un momento concreto, cruzan el universo y nuestro cielo, y desaparecen de nuevo por una buena temporada. Y es por esa razón la emoción que tienen los aficionados a la astronomía cuando se anuncia la llegada de un cometa o un asteroide. Se anuncia que a lo largo del mes de marzo de este año 2026, serán varios los cometas que se acercarán y los podremos ver desde muchos puntos de la geografía española. No quiere decir que los veamos a simple vista, pero sí con prismáticos o mejor con un buen telescopio.

Analizaremos aquí los cometas que vamos a poder ver en marzo de este año, la forma de localizarlos y los mejores consejos para ello.

¿Pero qué entendemos por un cometa?

Un cometa puede considerarse formado por una amalgama de hielo, de fragmentos de roca estelar y por polvo cósmico. Todo ello viajando por el espacio. Normalmente están tan lejos del sol que el hielo está congelado millones de años. Otra cosa es cuando un cometa de estos se acerca al sol. En ese caso, el hielo lógicamente se va derritiendo y se pueden observar el polvo y los gases que se liberan. Además de la estela brillante que caracteriza el paso de estos viajeros.

¿Cómo se forma lo que consideramos la cola del cometa? Pues con el polvo y el gas que acabamos de ver.

Dirección contraria al sol

Es curioso, pero la trayectoria del cometa se dice que va siempre al contrario de la dirección al sol. La explicación es sencilla, el viento solar es el responsable de este material.

Algunos cometas conocidos por la ciencia

Cometa C/2025 A1

Es uno de los que serán visibles en marzo de 2026. Se ha descubierto no hace demasiado, gracias a la tecnología que fotografía el cielo y el espacio. A tener en cuenta que estos cometas no los veremos en ningún caso de una forma tan clara y espectacular como las imágenes que circulan de ellos, realizadas por medios muy especializados.

En un telescopio pequeño, un cometa normalmente aparece como: una pequeña mancha difusa con un centro algo más brillante y un halo suave alrededor A veces también se puede distinguir una cola muy tenue, pero no siempre. Aunque visualmente sea discreto, localizar un cometa real en el cielo tiene algo bastante emocionante.

Cometa 29P / Schwassmann–Wachmann

Este cometa es bastante conocido entre quienes observan el cielo con frecuencia. El 29P / Schwassmann–Wachmann tiene un comportamiento bastante peculiar. A diferencia de otras cometas, que mantienen un brillo relativamente estable, este puede experimentar aumentos repentinos de brillo.

En algunos momentos se liberan grandes cantidades de gas desde su superficie. Cuando eso ocurre, el cometa puede volverse mucho más brillante durante unos días. Estos estallidos no siempre son predecibles, y eso forma parte de la diversión. Una noche puede verse débil y difícil de localizar, y unos días después puede ser mucho más fácil de observar.

¿Cómo intentar verlo? En condiciones normales necesitarás al menos un telescopio pequeño para localizarlo. Sin embargo, si ocurre uno de esos aumentos de brillo, podría llegar a verse con prismáticos grandes desde cielos oscuros.

Cometa C/2024 G3

Otro cometa que podría seguir visible durante marzo de 2026 es C/2024 G3.

Cómo encontrar cometas sin complicarte demasiado

Hace décadas, encontrar un cometa podía ser una tarea bastante complicada. Hoy en día es mucho más fácil gracias a la tecnología. Las aplicaciones de astronomía son probablemente la herramienta más útil para empezar.

Algunas de las más utilizadas son: Stellarium SkySafari Star Walk Con estas aplicaciones puedes buscar el nombre de un cometa y saber exactamente hacia dónde mirar. ¿Se pueden ver cometas a simple vista? A veces sí, pero no es lo habitual. La mayoría de cometas visibles cada año son relativamente débiles y requieren al menos prismáticos para detectarlos.

Mejores lugares de España para observar cometas

El lugar desde donde observa puede marcar una enorme diferencia. Las ciudades tienen mucha contaminación lumínica, lo que hace que el cielo parezca mucho más brillante. Esto dificulta ver objetos débiles como los cometas. Por eso es recomendable buscar lugares con cielos oscuros.

Algunos de los mejores lugares de España para observar el cielo son: el Parque Nacional del Teide, la Sierra de Gredos, el Parque Nacional de Monfragüe los Pirineos, el desierto de Tabernas. En estas zonas el cielo nocturno es mucho más oscuro y se pueden ver muchas más estrellas.

Consejos que ayudan mucho cuando buscas cometas

Si es la primera vez que intentas encontrar uno, estos consejos pueden ayudarte bastante.

Evita las noches con Luna llena . La luz de la Luna puede dificultar mucho la observación de objetos débiles.

. La luz de la Luna puede dificultar mucho la observación de objetos débiles. Usa visión lateral. Curiosamente, mirar ligeramente al lado del objeto puede ayudarte a detectarlo mejor.

Curiosamente, mirar ligeramente al lado del objeto puede ayudarte a detectarlo mejor. Ten paciencia. A veces encontrar un cometa puede llevar varios minutos. Pero cuando finalmente aparece en el telescopio, la sensación es increíble.

Conclusión

Por qué observar cometas es tan especial. Los planetas están en el cielo prácticamente todas las noches. Las estrellas también. Los cometas son diferentes. Aparecen de vez en cuando, nos visitan durante un tiempo… y luego desaparecen otra vez en la oscuridad del espacio.

