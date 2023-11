El cohete Starship de la empresa SpaceX de Elon Musk ha explotado sobre el Golfo de México después de su lanzamiento este sábado a las 14:00 horas en España (7:00 horas en Texas desde donde se ha producido el despegue). El cohete ha despegado según lo previsto, transcurriendo unos ocho minutos de vuelo antes de que SpaceX confirmara que había tenido que hacer explotar de forma intencionada la citada nave Starship mientras sobrevolaba el Golfo de México.

A pesar del fracaso, el sistema Starship ha llegado mucho más lejos en este vuelo que en el primer intento de abril. La destrucción intencionada de la Starship representa un final prematuro de la prueba de vuelo, ya que SpaceX planeaba hacerla volar alrededor de la Tierra antes de volver a entrar en la atmósfera y amerizar en la costa de Kauai (Hawái).

El administrador de la NASA, Bill Nelson, ha felicitado a la empresa por los «progresos realizados en la prueba de vuelo de hoy».

SpaceX has really attempted what many would consider impossible today pic.twitter.com/7QtZ3KiuXw

