La ciudad de España que puede desaparecer por un ‘megatsunami’: la ola llegaría hasta Nueva York

Hay una ciudad de España que puede desaparecer por la llegada de un megatsunami que llegaría hasta Nueva York. El futuro no parece nada prometedor, si tenemos en cuenta la cantidad de desastres naturales a los que debemos enfrentarnos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que hay ciertos detalles que quizás hasta ahora no habríamos ni imaginado que llegarían en estos días. El cambio climático está causando estragos, pero no es lo único a lo que nos enfrentaremos.

Tenemos que afrontar una situación del todo inesperada que se convertirá en una novedad destacada que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener por delante. Son días de apostar claramente por ciertos detalles que hasta la fecha no teníamos en mente. Por lo que habrá llegado el momento de empezar a pensar en ese plan de emergencia que nos debe proteger de aquello que realmente nunca hubiéramos esperado. La ciencia parece que tiene muy claro lo que nos está esperando en estos días en los que quizás nunca esperaríamos esta situación del todo inesperada. Los expertos no tienen ninguna duda de la ciudad que va a desaparecer.

La ola que llegaría hasta Nueva York

Un tsunami podría acabar siendo lo que nos afecte de lleno en estos días en los que el futuro puede estar marcado por una situación del todo inesperada. La situación va cambiando por momentos y nos invita a estar pendientes de un cambio climático que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno.

En estos días que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado, son días de visualizar una situación que nos puede llevar a una película de ciencia ficción que acabará siendo mucho más inestable se lo pensábamos. El tiempo nos está dejando una serie de señales que pueden golpearnos de lleno.

Parece que hay una ciudad española que puede estar más afectada que las otras y no sólo España está en peligro, la gran ola podría incluso llegar hasta Nueva York, de una forma que quizás hasta ser una amenaza global. El temido megatsunami que podría ser una realidad en estos últimos tiempos pone en riesgo a medio mundo. Los científicos han hablado alto y claro de lo que nos puede estar esperando. Esta gran ola haría desaparecer por completo una parte muy importante de España que quizás deberías conocer.

Esta ciudad española podría desaparecer por un Megatsunami

La realidad es que este estudio fue publicado hace unos años, con la erupción del volcán de la Palma se habló mucho de él, pero ha acabado estando en el olvido por una serie de premisas que quizás deberíamos conocer. Es difícil que se cumplan estas circunstancias, pero todo es posible.

Tal y como nos indica este especialista Stephan Grilli que hace unos años se hizo viral: «En este trabajo, estudiamos las olas generadas por el posible colapso del flanco oeste del Volcán Cumbre Vieja (CVV; La Palma, Islas Canarias, España) mediante simulaciones numéricas realizadas en dos etapas: (i) primero se calcula el movimiento de deslizamiento inicial y la elevación de la superficie libre resultante mediante un modelo 3D de Navier-Stokes; (ii) las olas generadas se introducen en un modelo 2D (horizontal) de Boussinesq para simular con mayor precisión su propagación a las islas cercanas. A diferencia de trabajos anteriores sobre CVV, además de un escenario similar de volumen de deslizamiento extremo de 450 km³, en nuestras simulaciones: (i) consideramos varios escenarios de deslizamiento con diferentes volúmenes (es decir, 20, 40 y 80 km³), que en parte resultan de un análisis geotécnico de estabilidad de taludes; (ii) utilizamos una batimetría más precisa; y (iii) una versión incompresible de un modelo de Navier-Stokes multifluido/material. Observamos que los trenes de olas para cada escenario comparten características comunes en cuanto a directividad, frecuencia y evolución temporal de las olas, pero las elevaciones máximas cerca del CVV difieren significativamente, oscilando entre 600 y 1200 m (para un volumen de deslizamiento cada vez mayor). Además, nuestros cálculos muestran que la transferencia significativa de energía del deslizamiento a las olas solo dura poco tiempo (del orden de 200 s), lo que justifica concentrar nuestros mejores esfuerzos de modelado en la fase inicial del deslizamiento. Las consecuencias previstas de estos trenes de olas en La Palma y otras Islas Canarias se analizan en detalle en el artículo».

Un artículo que hace unos años se hizo viral por ese volcán que entró en erupción, pero rápidamente nos dimos cuenta de que acabaría siendo una misión casi imposible. Se deben cumplir unas circunstancias que quizás son difíciles de esperar, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos espera en estos días. Quizás en un futuro vivamos estos días como un destacado cambio de ciclo que puede ser clave en todos los sentidos.