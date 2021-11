Los veredictos de homicidio de los sismólogos italianos en L’Aquila tienen serias ramificaciones para todos los científicos más peligrosos vivos o muertos. Podrían seguir muchas más condenas penales. La sentencia de la corte italiana que establece que los sismólogos respetados son culpables de homicidio involuntario y deberían cumplir seis años de prisión, por no predecir el terremoto de L’Aquila de 2009 ha conmocionado a la comunidad científica. Esta decisión ha sido ampliamente criticada, ya que los terremotos no se pueden predecir con precisión a pesar de toda la tecnología y los conocimientos modernos. Por lo tanto, es ridículo que los científicos sean encarcelados por no hacer algo que es imposible de hacer. La ciencia tiene muchos detractores y enemigos que se sienten amenazados o difamados por ella.

¿Quiénes fueron los científicos más peligrosos de la historia?

Como vemos, la ciencia tiene muchos detractores y enemigos, que consideran por sus inventos a los científicos más peligrosos, por lo que se sienten amenazados o difamados por ella. Gran parte de lo que la ciencia ha logrado se ha utilizado para mal o ha tenido consecuencias negativas a lo largo de los siglos.

Algunos de los científicos más peligrosos considerados así por sus inventos son:

Copérnico, Nicolaus

Astrónomo renacentista, a quién se lo clasificó como a uno de los científicos más peligrosos por proponer un modelo heliocéntrico del universo, desplazando al modelo geocéntrico. Al sacar a la Tierra del centro del universo, donde estaba en órbita en lugar de orbitar.

Copérnico puso de este modo al planeta en peligro de amenaza de asteroides, perturbaciones, condiciones climáticas externas y a muchos otros peligros. Las acciones de Copérnico también permitieron que existiera la película » Armageddon «.

Lister, Joseph. Cirujano

Lister fue el primer pionero de la cirugía antiséptica. Por lo tanto, responsable de hacerle tomar conciencia a la gente de que los gérmenes y las bacterias causan problemas de salud en los seres humanos. Haciendo que reconozcan los peligros de la suciedad y la impureza.

Considerándolo culpable de provocar la propagación de enfermedades (irónicamente) o misofobia y TOC, de causar contaminación acústica, al hacer que Barry Scott parezca necesario gritarle a la gente.

Newton, Isaac fue otro de los científicos acusado por ser considerado su invento un delito

Newton, físico, astrónomo, matemático, teólogo, alquimista, filósofo y probablemente peluquero de perros. Conocido por ser el inventor de las leyes de gravitación y el movimiento universales.

A quien se lo acusó de cosas como estas: si has tenido un accidente un tropiezo, un resbalón o caída en el lugar de trabajo, la culpa la tenía Newton. Simplemente por la razón, de que para que ocurran todas estas cosas se necesita movimiento y/o gravedad.

Se lo considera culpable a Newton por el hecho de ser el autor las leyes de la gravedad. Su veredicto fue: culpable de permitir que surja una cultura parasitaria de campañas de reclamos por lesiones personales.