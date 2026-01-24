Un científico español enciende todas las alarmas por lo que acaba de descubrir: el mundo está cambiando

Lo que acaba de descubrir un científico español enciende todas las alarmas ante la velocidad a la que está cambiando el mundo. Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando estas jornadas que nos estarán esperando. El mundo parece que está cambiando a toda velocidad y lo hace de tal forma que este descubrimiento dinamita todo lo que habríamos esperado.

Este científico español activa todas las alarmas ante lo que llega

Un estudio sobre los pingüinos de un investigador español puede acabar de darnos algunos detalles sobre el cambio que estamos sufriendo el planeta entero. No sólo los animales sufren las consecuencias de la contaminación y efectos del ser humano, el planeta tiene algunos detalles que pueden acabar siendo claves.

Ignacio Juarez Martínez es el autor de este estudio que tiene una serie de puntos esenciales que nos hacen pensar en este cambio climático que llega a una velocidad superior a la esperada:

El momento de la cría es un aspecto importante del nicho realizado de cualquier especie, que refleja adaptaciones para sincronizarse con los suministros de alimentos, diluir la depredación, evitar la competencia y explotar las fluctuaciones estacionales en los recursos. La fenología de la cría se estudia típicamente a través del monitoreo a largo plazo de las poblaciones focales (limitando la fuerza de las inferencias sobre los rasgos y tendencias de toda la especie) o, cuando se lleva a cabo a nivel de paisaje, utilizando rasgos remotamente visibles (restringiendo la mayoría de los estudios a las plantas).

Por primera vez, este estudio demuestra la medición a escala de paisaje de la fenología de reproducción de vertebrados utilizando una red de 77 cámaras de lapso de tiempo para monitorear tres especies de pingüinos simpáticos en 37 colonias en la Península Antártica e islas Subantárticas.

Los registradores de temperatura de la cámara mostraron que las ubicaciones de las colonias de pingüinos se están calentando cuatro veces más rápido (0,3 °C/año) que el promedio continental (0,07 °C/año), ya es la segunda área de calentamiento más rápida del mundo.

Analizamos el inicio de la temporada de reproducción de los pingüinos Adélie, Chinstrap y Gentoo a escala subcontinental entre 2012 y 2022. La fenología de las tres especies avanzó a tasas récord (10,2 ± 2, 10,4 ± 1,5 y 13 ± 4 días/década, respectivamente).

Las diferentes tendencias demográficas, así como las diferencias intra e interespecies en respuesta al cambio ambiental, sugieren diferencias de respuesta basadas en nichos entre especies.

Los avances fenológicos están haciendo que la separación de nichos se reduzca. En este contexto, la naturaleza generalista y residente de los pingüinos Gentoo parece más adecuada para competir por el espacio y los recursos que los Chinstraps especialistas en krill y los especialistas en hielo Adélies.

Síntesis: Una década de observación de los tres pingüinos pigóscelos muestra que están avanzando en su fenología de asentamiento a velocidades récord en relación con el cambio climático en toda la Península Antártica. Estos cambios dependen de la especie, lo que refleja diferentes vulnerabilidades y oportunidades dependiendo de sus rasgos de nicho y de la historia de vida. A largo plazo, la tendencia hacia el asentamiento más temprano corre el riesgo de aumentar la competencia entre especies, causando desajustes tróficos y temporales, y remodelando los ensamblajes comunitarios.