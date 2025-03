La ciencia, sin palabras por lo que han encontrado: el animal se creía extinto desde hace más de 100 años

Encuentran un animal que creían que se había extinguido desde hace 100 años, nadie puede creer lo que ha pasado, un cambio importante que puede ser fundamental. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en un destacado cambio que puede ser lo que marque un antes y un después de la mano de una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que marque estas jornadas que tenemos por delante. Este animal, que parece que había desaparecido, ha vuelto, para convertirse, en un descubrimiento de estos que causan estragos.

El conejo de Omiltemi ha vuelto después de décadas desaparecido. Tal y como nos explican México Naturalist: «Sólo se han analizado tres especímenes para su descripción (Cervantes & Lorenzo, 1997). Sylvilagus insonus es un conejo de tamaño grande con orejas grandes, patas traseras de largo mediano, y una cola corta (Cervantes & Lorenzo, 1997). El pelaje del dorso es una mezcla de negro y rojizo, la nuca es más rojiza y las orejas son más oscuras con un borde y punta negros (Cervantes & Lorenzo, 1997). Los lados del cuerpo son gris oscuro, los lados y debajo del cuello, los lados de la nariz y el área orbital también son oscuros; mientras que, la cola es rojiza dorsalmente, el vientre es blanco con un parche café en la garganta, las patas posteriores tienen mucho blanco en la parte de arriba, y las suelas son de café oscuro (Cervantes & Lorenzo, 1997)».

Siguiendo con la misma fecha de este animal: «El conejo de Omiltemi es la especie de lepórido más desconocida en México, además de ser una especie endémica de México que se encuentra en la parte central del estado de Guerrero, en la Sierra Madre del Sur (Gómez-Nísino, 2006). No se habían tenido registros de la especie desde 1909, por lo que se le considera extremadamente rara y hasta extinta (Cervantes et al., 2004; Gómez-Nísino, 2006). Sin embargo, se han encontrado algunos especímenes que sirven como evidencia de que aún permanecen en la vida silvestre (Cervantes et al., 2004). Es un conejo de tamaño mediano de color rojizo y negro (Chapman & Ceballos, 1990). Se encuentra en bosques mesófilos de montaña, pino o pino-encino con una distribución menor a 500 km2 (Chapman & Ceballos, 1990). Sus amenazas principales son la cacería y la destrucción de su hábitat, siendo los bosques de coníferas un hábitat altamente fragmentado y modificado por la desforestación para la ganadería y agricultura (Chapman & Ceballos, 1990). A causa de estas amenazas y su distribución restringida, la especie se encuentra clasificada como En peligro de extinción según la NOM-059-SEMARNAT-2001 y NOM-059-SEMARNAT-2010, y en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) como En peligro. Por otro lado, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies (CITES) no la tiene enlistada».