China va en serio y desafía las fronteras naturales: construye un canal de 134 km para que los barcos entren en los ríos

China ha puesto en marcha uno de sus proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años: el Canal Pinglu, una gigantesca vía navegable de 134 kilómetros pensada para conectar ríos interiores con rutas marítimas internacionales.

La obra busca facilitar el transporte de mercancías desde el suroeste del país hacia el mar y reforzar los vínculos comerciales con el Sudeste Asiático. El proyecto, que se espera completar a finales de 2026, se perfila como un paso clave dentro de la estrategia logística china.

Así es el Canal Pinglu: el megaproyecto chino que conectará ríos interiores con el mar

El Canal Pinglu conecta la ciudad de Nanning, capital de la región autónoma de Guangxi, con el Golfo de Tonkín, conocido en China como Golfo de Beibu, siguiendo el curso del río Qinjiang. Con una longitud de 134 kilómetros, se trata del primer gran canal construido en el país en varios siglos.

La infraestructura forma parte del denominado Nuevo Corredor Terrestre-Marítimo Occidental, una estrategia diseñada para mejorar la conexión entre el interior de China y los mercados internacionales.

El canal está diseñado para permitir el paso de buques de hasta 5.000 toneladas y contará con una compleja red de infraestructuras, entre ellas:

Tres grandes complejos de esclusas de doble carril.

27 puentes nuevos o renovados a lo largo del recorrido.

a lo largo del recorrido. Conexión directa entre la red fluvial interior y el mar.

Un sistema capaz de salvar un desnivel de agua de 65 metros.

Además, el proyecto incluye medidas ambientales destinadas a reducir su impacto, como la construcción de pasos para animales, un paso para peces de 480 metros y 36 zonas de conservación ecológica.

Según los últimos datos oficiales, la obra ya ha completado cerca del 90 % de la inversión prevista, lo que sitúa al canal en su fase final de construcción.

Un corredor estratégico que reducirá rutas y reforzará el comercio regional

Una vez entre en funcionamiento, el Canal Pinglu permitirá que los barcos que navegan por el interior de China eviten rutas más largas que actualmente pasan por la provincia de Guangdong, tradicional punto de salida hacia los mercados globales.

Gracias a esta nueva vía, las rutas de transporte marítimo-fluvial se acortarán aproximadamente 560 kilómetros, lo que reducirá tiempos y costes logísticos. Las estimaciones apuntan a ahorros superiores a 5.200 millones de yuanes al año en transporte.

El canal que puede cambiar el comercio del suroeste de China

El canal también permitirá que mercancías procedentes de provincias del suroeste como Guangxi, Guizhou y Yunnan lleguen de forma directa a puertos marítimos y mercados internacionales.

Esta mejora logística tiene un objetivo estratégico claro: fortalecer la relación comercial con el Sudeste Asiático. La región se ha convertido en el principal socio comercial de China, especialmente a través de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Los datos recientes reflejan ese cambio. En 2025, las exportaciones chinas hacia la ASEAN aumentaron un 13,4 %, mientras que los envíos al mercado estadounidense registraron una caída del 20 %. En total, el comercio entre China y el bloque asiático superó el billón de dólares, con un crecimiento interanual del 7,4 %.

En paralelo, el puerto del Golfo de Beibu, situado en el extremo sur del canal, se ha consolidado como uno de los principales centros logísticos del suroeste del país tras gestionar más de 10 millones de contenedores en 2025.

Las autoridades y empresas locales creen que esta nueva infraestructura podría impulsar la creación de nuevos polos industriales a lo largo de su recorrido y transformar ciudades interiores como Nanning en nodos clave del comercio internacional.