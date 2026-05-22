La causa de que los vasos se empañen después de lavarlos en el lavavajillas suele ser la corrosión del vidrio

El lavado de vasos en el lavavajillas puede provocar que se empañen, perdiendo transparencia debido a la formación de vetas blancas. No es casualidad que este fenómeno se denomine «cloudify» (en inglés, cloudyback): el vaso pierde su claridad y adquiere un aspecto lechoso. A primera vista, parece que el cristal simplemente se empaña por el contacto entre una superficie fría y aire caliente y húmedo: el vapor de agua presente en el lavavajillas parece la causa más obvia. Sin embargo, de ser así, sería el efecto desaparecería una vez que la condensación se haya evaporado.

A menudo, no obstante, se trata de un proceso irreversible, causado por una serie de reacciones químicas que ocurren en la superficie del cristal. El calor y el jabón «ataca» la estructura del cristal , un material compuesto principalmente de sílice, creando irregularidades microscópicas. Estas alteraciones hacen que la superficie sea menos uniforme y cambian la forma en que la luz la atraviesa: en lugar de incidir linealmente, se dispersa en múltiples direcciones, creando ese efecto opaco y lechoso tan característico. En muchos casos, los depósitos de cal y otras sustancias presentes en el agua dura también potencian aún más este fenómeno.

¿Por qué los vasos se empañan después de lavarlos en el lavavajillas?

El vidrio es un sólido amorfo, es decir, un material que, si bien es rígido, no tiene una estructura cristalina ordenada. Su componente principal es el dióxido de silicio (SiO₂), también conocido como sílice. En particular, el vidrio está formado por una red tridimensional donde la sílice se repite numerosas veces: cada átomo de silicio está unido a cuatro átomos de oxígeno, formando una estructura continua y compacta.

Según una investigación publicada por la Universidad de Bayreuth, la exposición repetida del vidrio a altas temperaturas y detergentes alcalinos agresivos durante el lavado en lavavajillas puede provocar corrosión, entendiendo como tal una serie de procesos fisicoquímicos irreversibles en los que la superficie del material reacciona con el entorno, lo que resulta en la disolución progresiva de su estructura superficial.

Estos fenómenos alteran la microestructura del vidrio, provocando cambios morfológicos permanentes, como un aumento de la rugosidad superficial y la formación de pequeñas cavidades. A nivel macroscópico, estas alteraciones pueden manifestarse como pérdida de brillo y opacidad.

Un vidrio perfectamente transparente lo parece porque su estructura es uniforme: la luz que lo atraviesa incide sobre un material homogéneo y se propaga de forma relativamente ordenada. Sin embargo, cuando los vasos se dañan progresivamente por el lavado en lavavajillas, esta uniformidad microscópica se pierde. Aquí es donde entra en juego la física, según Geopop.

Cuando la luz incide sobre una superficie perfectamente lisa, continúa su trayectoria de forma más o menos coherente. Sin embargo, si encuentra cavidades y rugosidades, se desvía y se refleja en múltiples direcciones. Este fenómeno se denomina dispersión de la luz y es el principal responsable del efecto opaco: la luz, al dispersarse en todas direcciones, nos impide ver con claridad lo que hay al otro lado del cristal, y en su lugar, percibimos ese característico halo lechoso.

Finalmente, para colocar correctamente los vasos en el lavavajillas, lo ideal es situarlos siempre en la bandeja superior, ya que es la zona más segura y recibe una presión de agua más suave. Deben colocarse boca abajo y ligeramente inclinados para evitar que el agua quede acumulada en el interior.

La limpieza es clave

«Más de 20 años tiene este lavavajillas y me dice la señora que lo limpia siempre de esta manera: que mire una vez al mes los filtros y que los limpie, porque ahí es donde se acumula toda la suciedad y los malos olores; que siempre tenga lleno el abrillantador y, sobre todo, el depósito de la sal. Una vez limpios los filtros y bien colocados, sólo necesita dos cucharadas de bicarbonato porque esto neutraliza y limpia. Ella esta limpieza siempre la hace aprovechando el lavado. También pone un gran vaso de vinagre de limpieza en el estante de arriba porque quita la grasa, da brillo y limpia las gomas.

La pastilla la coloca siempre dentro porque actúa mucho más rápido. Una vez terminado el lavado, pone un paño en la puerta durante diez minutos para que se seque antes y no deje gotas marcadas. Yo quiero saber si vosotros lo hacéis exactamente igual, os leo en comentarios. Si os fijáis bien, este lavavajillas parece nuevo por dentro y brilla como un espejo. Su truco final es que, una vez colocado todo, deja la puerta entreabierta porque mantenerla cerrada y húmeda básicamente crea un auténtico spa para bacterias».