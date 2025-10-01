Calendario lunar octubre 2025: todas las fases de la Luna este mes

En octubre de 2025 la Luna va a protagonizar un espectáculo inolvidable. Este período trae consigo la primera superluna del año y otros eventos astronómicos complementarios. Si eres aficionado a la astronomía, prepárate.

La primera cita destacada llega el martes 7 de octubre a las 05:47 (hora peninsular española, CEST), cuando se producirá una luna llena que, además, será superluna. Esto significa que la Luna estará más cerca de la Tierra de lo habitual y, por lo tanto, se verá un poco más grande y brillante. Quien madrugue esa mañana, o quien prefiera observarla la noche anterior al atardecer, tendrá la oportunidad de disfrutar de uno de los plenilunios más espectaculares del año.

Una semana más tarde, el lunes 13 de octubre a las 20:12 CEST, entramos en la fase de cuarto menguante. Es un momento ideal para quienes disfrutan observando detalles en la superficie lunar con prismáticos o telescopio, ya que el contraste de luces y sombras sobre cráteres y montañas resulta especialmente marcado. Además, la Luna comenzará a salir más tarde cada día, lo que deja la primera parte de la noche más oscura para contemplar estrellas y constelaciones otoñales.

Fases de la Luna en octubre 2025

El mes inicia con una luna menguante, herencia de septiembre, y culmina con el comienzo de un nuevo ciclo.

La luna nueva ocurre el 21 de octubre a las 10:25 UTC. Este es el momento en que la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol y es invisible desde nuestro planeta.

El 25 de octubre a las 12:55 UTC, llega el cuarto creciente, con el 50% de su disco iluminado hacia el este. Esta fase es visible al atardecer.

La luna llena se produce el 6 de octubre a las 23:48 UTC. Estará iluminada el 100% de su superficie.

Finalmente, el cuarto menguante tiene lugar el 29 de octubre a las 14:44 UTC, con el 50% del satélite iluminado hacia el oeste. Será visible en las madrugadas.

La Luna de Cosecha 2025: todo lo que debes saber

La Luna de Cosecha, o Harvest Moon, es la denominación que se le da a la luna llena más cercana al equinoccio de otoño (22 de septiembre). En 2025, este título se otorga en octubre, debido a que la luna llena del 6 es más próxima al equinoccio que la de septiembre. Ese fenómeno ocurre cada 2 o 3 años.

La Luna de cosecha de 2025 coincide con el perigeo lunar, es decir con el punto más cercano de la luna a la Tierra. Esto hace que sea una superluna, 14% más grande y 30% más luminosa que una luna llena promedio.

El nombre “Luna de cosecha” proviene de las tradiciones agrícolas europeas y nativas americanas. Esta luna proporcionaba luz extra para recolectar cultivos como maíz, calabazas y manzanas antes de las heladas invernales.

Mejores noches para observar la Luna

Las noches ideales para observarla son alrededor de la Luna Llena del 6, cuando el disco completo está en el cielo oriental al atardecer. Más exactamente, alrededor de las 20:00-21:00 en Europa.

Para disfrutar del espectáculo, busca un horizonte que esté despejado, libre de edificios o árboles. Esto te permitirá capturar la “ilusión de la Luna”, o sea, la verás hasta un 20% más grande cerca del suelo.

Para fases crecientes o menguantes, los mejores días son el 25 y 29 de octubre, cuando tiene el 50% de iluminación y resalta sus cráteres. Lo ideal es usar telescopios de 50-100 mm y observar entre el ocaso y la medianoche para crecientes y de medianoche al amanecer para menguantes.

Eventos astronómicos relacionados con la Luna en octubre

El 5 de octubre, la casi Luna Llena se conjunta con Saturno en Piscis. Esto es visible al anochecer a solo 2° de separación. El 7, la recién llena Harvest Moon pasa cerca de Neptuno, aunque su brillo oculta al planeta.

La lluvia de meteoros Dracónidas tiene lugar el 7, pero la Luna Llena las opaca. Es posible que se vean ráfagas tempranas de hasta 10 meteoros/hora. Las Oriónidas, activas del 2 de octubre al 7 de noviembre, con pico el 21, coinciden con la Luna Nueva, ofreciendo cielos negros perfectos.

Curiosidades y tradiciones sobre la Luna de octubre

Para los algonquinos, la luna de octubre era la “Luna del Cazador”, pues iluminaba la caza post-cosecha.

En China, esta luna coincide con el Festival de Medio Otoño (alrededor del 6-7), donde se comparten mooncakes rellenos de pasta de loto. Esta es una tradición de 3.000 años que la UNESCO declaró patrimonio inmaterial.

En el folklore celta, había rituales de fuego bajo esta Luna, donde se tejían “muñecos de maíz” con el último tallo para bendecir el hogar. En Japón, el Tsukimi (“visión de la luna”) incluye ofrendas de pampas y dango (bolas de arroz), honrando a los ancestros.

Conclusión

Finalmente, el mes se despide con la fase de cuarto creciente el miércoles 29 de octubre a las 17:20 CET. En esas fechas, justo tras la puesta de sol, veremos cómo la media luna brilla sobre el horizonte suroeste, ofreciendo un espectáculo delicado y muy fotogénico, especialmente cuando comparte el cielo con los colores del atardecer.

Tanto si eres aficionado a la astronomía como si solo disfrutas mirando al cielo en momentos especiales, este mes tendrás varias oportunidades para conectar con la Luna en sus diferentes rostros.

