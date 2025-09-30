Calendario lunar de octubre 2025: éste es el día que te tienes que cortar el pelo para que crezca fuerte

Hay un día en el que te tienes que cortar el pelo para que te crezca fuerte según el calendario lunar de octubre de 2025. La luna dice mucho sobre nuestro estado de ánimo, pero también con un cuerpo que realmente puede darnos más de una sorpresa inesperada. Es hora de saber qué es lo que podemos hacer para ayudar a nuestro cuerpo a que se mantenga en perfectas condiciones. En esencia, deberemos estar listos para conseguir una melena de lujo en un abrir y cerrar de ojos.

Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de elementos que tenemos en nuestro poder y para hacerlo, nada mejor que usar estos elementos que tenemos en nuestras manos, sin saberlo. El día del mes en el que nos cortemos el pelo, puede ser determinante para saber la fortaleza con la que crecerá ese pelo que queremos que se recupere de una temporada estival de la mejor forma posible. El calendario lunar de este octubre de 2025 puede darnos algunas pistas que de otra forma se quedarían ocultas en este cielo nocturno que nos da más de una pista.

Este es el día en el que te tienes que cortar el pelo para que crezca fuerte

Tener un pelo fuerte y sano es algo que debemos empezar a visualizar. Nos realizamos todo tipo de tratamientos para que así sea, pero quizás el más básico de ellos por lo que, hasta el momento no sabíamos la influencia de la luna en estos procesos.

Es hora de apostar claramente por el remedio de la abuela que le aseguraba un pelo fuerte y sano. Cuando todo se hacía en casa, incluso cortarse el pelo, había un momento óptimo, no era en función del calendario del salón de la belleza, sino de un calendario lunar que puede darnos más de una sorpresa inesperada.

Estaremos pendientes de una serie de detalles que pueden servirnos de nuevo más de lo que nos imaginaríamos. Después de un verano en el que el cabello ha estado afectado por una serie de detalles que pueden haber dañado las puntas, ese sol intenso o humedad de piscinas con cloro o playas con sal, puede pasar a la historia. Si, además, el pelo te crece más rápido, gracias a una fecha clave en el calendario mucho mejor.

Calendario lunar de octubre 2025

#lunallena #lunanueva #cortedecabello #haircut ♬ Sunrise – Official Sound Studio @ubeepeluqueria 🌓🌖🌒 Calendario lunar de Octubre 2025: 🌙 Mejores días para cortarse el cabello y que crezca fuerte según la luna: * El miércoles 1 a partir de las 15h, todo el jueves 2 y el viernes 3 hasta las 17h. * El jueves 9 a partir de las 17h, todo el viernes 10 y el sábado 11 hasta las 23h. * El miércoles 29 a partir de las 9h y todo el jueves 30. 🌙 Mejores días para cortarse el pelo y que crezca rápido: * El viernes 24 de madrugada hasta las 5h. * El viernes 24 a partir de las 16h, todo el sábado 25 y el domingo 26 hasta las 11h. 🌙 Mejor día para un cambio de Look: En Luna llena: 7 de octubre de 2025 🌙 Mejores días para cortarse y que el corte se mantenga por más tiempo: En Luna Menguante. 🌙 Mejores días para teñirse y tarde más en tener que retocar y volverlo a teñir. En Luna Menguante. 🌙 Mejor día para un tratamiento reparador: En Luna nueva: 21 de octubre de 2025 🌓🌖🌘Según la creencia popular 👇 La influencia de la luna sobre la tierra y las personas, permite que la piel y el cabello se preparen energéticamente para recibir, absorber y metabolizar los nutrientes 👌☺️ #faselunar

Los expertos de Druni nos explican las distintas fases lunares y el momento óptimo para cortar el pelo que debemos tener en consideración:

Crecimiento acelerado del cabello. Las condiciones durante la luna creciente promueven su crecimiento después de un corte de pelo. Por lo tanto, debes cortártelo entre la luna nueva y la luna llena si quieres que tu cabello crezca más rápido después.

Crecimiento desacelerado del cabello. Si llevas el pelo corto y quieres que crezca lo más lentamente posible debes cortarlo durante la fase de luna menguante (entre luna llena y nueva) . Tu peinado corto mantendrá su forma por más tiempo.

Influencias de los signos zodiacales. El cabello fino crecerá en mechones fuertes y gruesos después de un corte de pelo mientras la luna esté en la constelación de Leo o Virgo. Leo proporciona cabello abundante, mientras que Virgo asegura un peinado perfecto.

Las fases de la luna son claves para elegir el momento de cortar el cabello más adecuado: «Siguiendo la conexión entre los cortes de pelo y la luna, el momento ideal para cortar las puntas muertas y abiertas sería durante el primer cuarto de luna. La luna llena también sería un buen momento para esperar que nuestra longitud vuelva a crecer a una velocidad acelerada. Se cree que cortar las puntas durante la luna llena puede ayudar a que crezcan más sanas y el cabello sea más fuerte. Por otro lado, el período menos recomendado para cortarse el cabello sería durante el último cuarto de luna, porque esta fase ralentizaría el crecimiento. Sin embargo, sería perfecto para darle un empujón al cabello en mal estado. Los expertos recomiendan utilizar cuidados y tratamientos capilares durante este período».

Esta información la debemos mezclar con un calendario lunar que nos dará más de una sorpresa a la hora de saber el mejor momento para cuidar nuestra melena. En este caso, el calendario lunar de octubre 2025 es este:

7 de octubre de 2025: Luna llena

13 de octubre de 2025: Cuarto menguante

21 de octubre de 2025: Luna nueva

29 de octubre de 2025: Cuarto creciente

Durante estos días puedes concertar tu cita con la peluquería de confianza a la que acudas y quizás pedirle información sobre determinados cortes que pueden cambiarte por completo. Perder años de vista o volver a sentirse bien es algo que conseguiremos con este tipo de sincronización con la luna.