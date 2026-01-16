Avances científicos que marcarán 2026: descubrimientos que impulsarán la ciencia y la tecnología

El año 2026 tendrá grandes avances en ciencia y tecnología. El desarrollo de la computación y la presencia de la Inteligencia artificial son dos aceleradores de primer orden. Durante el año veremos varios avances que se integrarán en la vida diaria y seguirán transformando nuestras sociedades.

Inteligencia artificial potenciada

Uno de los cambios más significativos vendrá de la mano de la Inteligencia Artificial (IA) “agentiva”. Realmente podemos encontrar curiosos asistentes virtuales que responden a órdenes específicas.

Seamos conscientes de que los nuevos sistemas de IA serán capaces de tomar decisiones autónomas, con ellos planificarás secuencias de acciones y tienen recursos para aprender de los resultados.

Esta tecnología comenzará a implementarse principalmente en sectores como la manufactura, la logística y los servicios. Su integración con la robótica creará lo que se llama IA encarnada; esto permitirá que máquinas físicas interactúen de forma más intuitiva y segura en entornos como hospitales u hogares.

La energía limpia

La transición hacia energías renovables va a ser testigo de un hito con la llegada al mercado de las baterías de iones de sodio. Se pone en cuestión un material tan abundante como la sal común, en lugar de litio, que como sabemos es más escaso y caro. No dudes que lo verás usado en vehículos eléctricos y sistemas para almacenar energía solar y eólica.

Otro hito importante, la energía solar será más utilizada y más valorada, con los paneles híbridos de perovskita y silicio.

Así mismo, ante la creciente demanda de electricidad (en parte impulsada por los grandes centros de datos de la IA), la energía nuclear de nueva generación verá un renacimiento. Comenzarán a construirse reactores más pequeños, seguros y eficientes.

La exploración espacial

Poco a poco se dan pasos para ir hilando una misión histórica: Artemis II de la NASA. Lo consideramos el primer vuelo tripulado hacia la Luna en más de 50 años y un impulso para la creación práctica de una presencia humana permanente allí.

Por otro lado, ya está listo el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, al que se le apoda el “cazador de planetas”. Con él vamos a localizar y estudiar miles de exoplanetas, así como a investigar misterios de la energía oscura y la materia oscura.

Computación cuántica

La computación cuántica dará grandes pasos en 2026. Los principales avances se centrarán en la corrección de errores. Se espera que nuevos chips y diseños reduzcan drásticamente estos errores. Esto nos acercará a la era de las máquinas cuánticas “escalables” y útiles.

No tendremos un ordenador cuántico en casa. Aun así, esto acelerará las investigaciones en áreas como el diseño de nuevos materiales y medicamentos, la optimización del tráfico en las grandes ciudades y el desarrollo de sistemas de encriptación ultraseguros.

Innovaciones en salud

Un avance importante será la consolidación de alternativas a los opioides para el tratamiento del dolor. Se están desarrollando nuevos fármacos con mecanismos innovadores. Esto ofrecerá alivio para el dolor moderado a severo sin el riesgo de dependencia.

Se cree que los avances más relevantes se producirán por la intersección de la ingeniería genética aplicada a la economía circular. Se logrará mediante el diseño de microorganismos para la valorización de residuos y la medicina de precisión.

En este último campo, la inteligencia artificial permitirá completar el atlas de células humanas. Este es un recurso clave para descubrir tratamientos innovadores contra diversas enfermedades.

Industria

La moda y los textiles darán un paso hacia la economía circular. Se escalarán tecnologías de reciclaje químico capaces de separar fibras mezcladas, como el algodón y el poliéster. Esto fomentará la reutilización.

Los metamateriales serán otra gran innovación. Tendrán propiedades imposibles para la naturaleza, ya que serán creados por geometría y no por química. Tendremos materiales programables que prometen una revolución tecnológica tan profunda como la de los semiconductores.

Fusión nuclear

Aunque todavía no formará parte del sistema energético mundial, en 2026 la fusión nuclear dará pasos bastante ilusionantes. Los experimentos serán cada vez más estables y eficientes, y eso alimentará una sensación clara: la idea de una energía limpia y casi infinita ya no suena a ciencia ficción. Centros de investigación y agencias como la NASA seguirán metiendo horas y recursos en desarrollar nuevos materiales y tecnologías que salen directamente de estos proyectos, con aplicaciones que van mucho más allá de la energía.

Por otro lado, la computación cuántica empezará a salir poco a poco del laboratorio y a demostrar para qué sirve en el mundo real. La estrategia será mediante sistemas híbridos, para que la computación cuántica y la clásica se armonicen, con lo mejor en cada caso.

En cuanto a los interfaces cerebro-computadora, los avances serán cada vez más visibles. Estas tecnologías empezarán a marcar una diferencia real para personas con lesiones neurológicas, permitiéndoles comunicarse mejor o manejar dispositivos con mayor independencia. Eso sí, junto con el entusiasmo llegarán también preguntas importantes sobre privacidad, ética y hasta dónde queremos que llegue la conexión entre el cerebro humano y las máquinas.

Lecturas recomendadas

La ciencia y los retos de nuestro tiempo

Retos globales desde la ciencia