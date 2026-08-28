Astrónomos no dan crédito: una estrella que se mueve a 25.000 kilómetros por segundo «siente» la rotación del agujero negro

Una estrella que se mueve a 25.000 Kilómetros por segundo siente la rotación del agujero negro, los astrónomos no dan crédito de este descubrimiento. La realidad siempre acaba superando la ficción y lo hace de tal forma que nos invita a sumergirnos de lleno en un universo que parece sacado de la mente del mejor de los artistas posibles. La ciencia nos revela una estrella que pese que lo vamos viendo llegar a toda velocidad, se mueve en un universo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Tenemos que empezar a pensar en una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. La exploración espacial es el próximo gran reto que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos hará saber en todo momento qué nos podemos encontrar. El universo es un elemento tan grande que puede representar uno de los elementos más difíciles de aprender de él. Como parte de un detalle que puede hacernos ver el universo desde otro punto de vista, nada es fijo, todo se mueve a gran velocidad.

No dan crédito los astrónomos

Los astrónomos no dan crédito, lo que nos espera puede ser un importante cambio de tendencia que nos hace estar muy pendientes de unos cambios que aparecen sin esperarlo. La ciencia no es fija, sino que depende de la tecnología y de los elementos que tenemos para analizar la realidad que nos rodea.

El ser humano no ha salido del planeta Tierra, pero eso no quiere decir que no tenga curiosidad para poder descubrir qué es lo que hay más allá de un planeta que puede descubrirnos algunos detalles del todo inesperados. Estos días en los que tocará un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará un cambio de tendencia importante.

Los astrónomos no dudan en descubrirnos la esencia de este tipo de elementos que, siguiendo una dirección totalmente distinta, podríamos empezar a tener en cuenta un cambio de ciclo destacado. Pese a que pensamos que todo es fijo en un espectáculo celestial que se plasma como una gran obra de arte, los expertos saben muy bien que esa foto que vemos cada noche es sólo una parte de lo que nos rodea, las estrellas se mueven y lo hacen a una velocidad sorprendente.

Una estrella que se mueve a 25.000 kilómetros por segundo «siente» la rotación del agujero negro

Una estrella que se mueve a 25.000 Kilómetros. Los expertos de NASAnet nos explican en un reciente artículo que: «Una nueva estrella acaba de establecer un récord extraordinario en el corazón de nuestra galaxia. S301 es la estrella más rápida conocida de la Vía Láctea y completa su órbita alrededor de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo situado en el centro galáctico, a velocidades que alcanzan los 25.000 kilómetros por segundo. Pero su velocidad no es lo más sorprendente. S301 se acerca tanto a Sagitario A* que su movimiento está empezando a revelar los efectos de la propia rotación del agujero negro. Si los astrónomos consiguen seguir su trayectoria durante los próximos años, esta estrella podría convertirse en una herramienta única para medir directamente el giro de Sagitario A*».

Siguiendo con la misma explicación: «S301 alcanza su máxima velocidad cuando pasa por el punto más cercano de su órbita alrededor de Sagitario A*. En ese momento se desplaza a unos 25.000 km/s, más de 100.000 veces la velocidad de un avión comercial y equivalente a más del 8 % de la velocidad de la luz.

Con estas cifras, S301 se convierte en la estrella más rápida observada hasta ahora en nuestra galaxia. Su órbita alrededor del agujero negro dura aproximadamente 8,7 años, una duración sorprendentemente corta si tenemos en cuenta las enormes dimensiones de las órbitas estelares habituales. La estrella también posee otro récord: es la que más cerca se ha observado de Sagitario A*. Durante su máxima aproximación llega a situarse a unos 1.780 millones de kilómetros del agujero negro, aproximadamente 12 veces la distancia entre la Tierra y el Sol y solo un 20 % más que la distancia media entre el Sol y Saturno».

Una velocidad que pone los pelos de punta: «Según la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, un agujero negro que gira no permanece aislado del espacio que lo rodea. Su rotación provoca un fenómeno conocido como arrastre de marco o efecto Lense-Thirring, mediante el cual el espacio-tiempo es arrastrado y retorcido alrededor del agujero negro. Este efecto resulta especialmente importante cuando un objeto se mueve muy cerca de un agujero negro en rotación. La trayectoria de S301 podría mostrar precisamente esas pequeñas alteraciones producidas por el giro de Sagitario A*»