Hito colosal entre los astrónomos: descubren la estrella más rápida de la Vía Láctea que viaja a 25.000 km por segundo

Descubren la estrella más rápida de la Vía Láctea que viaja a 25.000 km por segundo, en un hito colosal sin precedentes. Estamos ante una manera de ver el universo que va cambiando por momentos y nos sitúa en un punto de no retorno, en especial, cuando lo que tenemos por delante es una exploración espacial que puede llevarnos a las estrellas. Aunque todo a nuestro alrededor parece fijo, nada lo es, todo se mueve y lo hace a toda velocidad.

Los astrónomos nos dan algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Parece que la tecnología de que disponemos puede acabar siendo lo que nos dará algunos datos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Un hito colosal entre astrónomos que pueden convertirse en la antesala de algo más. De una forma de viajar por el espacio que nos lleva a conocer primero la manera en la que viaja esta estrella que se mueve a nada más y nada menos a 25.000 km por segundo.

Entre los astrónomos llega un hito colosal

La realidad es que la astronomía es una ciencia que nunca se detiene. Avanza a toda velocidad en busca del descubrimiento de una serie de elementos que pueden marcar lo que somos, incluido nuestro futuro. Por lo que, tocará saber en todo momento qué es lo que podemos conseguir.

Conocer el universo que nos rodea es una tarea titánica que empieza a materializarse desde los espacios más pequeños, vamos sumando cada vez más y más detalles que pueden acabar siendo los que nos llevarán a conocer un poco mejor lo que nos estará esperando.

Un hito colosal puede llegar en estos días en los que el mundo entero mira a las estrellas y lo hace de tal forma que nos descubre un universo repleto de magia. Mientras vemos a las estrellas prácticamente paradas, la realidad es que ese universo aparentemente estático es mucho más dinámico de lo que parece.

Este descubrimiento nos enseña que las estrellas pueden ir a una velocidad que sorprende a más de uno. Recorren un espacio que podemos desconocer y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Descubren la estrella más rápida de la Vía Láctea que viaja a 25.000 km por segundo

La estrella más rápida de la Vía Láctea que viaja a 25.000 km por segundo, un hito en la astronomía que cambia por completo la forma de ver el mundo y de hacerlo de una manera radicalmente diferente. Esta estrella nos hace ver un cambio importante que hasta la fecha no sabíamos.

Los expertos de Rainews nos explican en un reciente artículo que: «Recorre 25 mil kilómetros en solo un segundo, viaja a más del 8% de la velocidad de la luz: es la estrella más rápida jamás vista en la Vía Láctea y orbita alrededor del gigantesco agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Lo que la descubrió fue el trabajo dirigido por Felix Mang, del Instituto Max Planck para la Física Extraterrestre de Garching en Alemania, y publicado en Nature gracias a las observaciones realizadas con el Very Large Telescope Interferometer del Observatorio Europeo Austral que se encuentra en Chile, en el desierto de Atacama. «La particularidad de esta estrella es que orbita alrededor de Sagitario A* en una órbita muy estrecha, de hecho solo tarda 8,7 años en completarla, y se acerca al agujero negro a una distancia de apenas 12 veces la entre la Tierra y el Sol».

Siguiendo con la misma explicación: «Es algo nunca visto», explicó Mang. Números difíciles de imaginar pero que pueden dar al menos en parte una medida si pensamos que la estrella, rebautizada como S301, viaja a una velocidad de aproximadamente 1000 veces la de la Tierra alrededor del Sol o 100.000 veces más rápido que un avión de línea aérea, y que roza el agujero negro pasando a una distancia similar a la que hay entre Saturno y el Sol. Pero uno de los elementos científicamente más interesantes es que la estrella pasa tan cerca del agujero negro que incluso se ve afectada por los efectos de rotación del propio agujero negro, lo que la convierte de hecho en una especie de sonda desde la que se puede obtener información valiosa sobre la dinámica de los agujeros negros. Según los modelos teóricos, de hecho, estos últimos tienen su propia rotación, un movimiento arrastra y deforma el espacio-tiempo: «Con esta estrella esperamos medir, en los próximos 10 años, la rotación del agujero negro. Por primera vez, podríamos medir directamente la rotación de un agujero negro masivo, lo que representaría una prueba fundamental para la teoría de Einstein», agregó Stefan Gillessen, de Max Planck y coautor del estudio».